На Вінниччині помер 10-річний хлопчик від тривалого голоду

Денис Молотов
На Вінниччині помер 10-річний хлопчик від тривалого голоду

У Могилів-Подільському районі Вінницької області правоохоронні органи розслідують смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю, який, за висновками експертизи, помер унаслідок тривалого голодування. Про це у четвер, 18 грудня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Тіло дитини було виявлено 16 грудня у житловому будинку, де хлопчик проживав разом із матір’ю. Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті стало тривале голодування — дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.

За даними слідства, хлопчик мав інвалідність від народження, потребував сторонньої допомоги, постійного догляду та медичного нагляду.

☝️ Сім’я перебувала на обліку соціальної служби, однак дитині не надали статусу такої, що опинилася у складних життєвих обставинах. На офіційний запит прокурора щодо переліку таких дітей хлопчика не було включено до відповідних списків, попри його стан здоров’я.

Встановлено, що з травня 2025 року дитина припинила відвідувати школу. У подальшому стан її здоров’я почав стрімко погіршуватися, проте мати не зверталася по медичну допомогу.

📢 «Із серпня по грудень представники соціальної і медичних служб відвідували сім’ю за місцем проживання. Вони бачили і документально констатували погані умови проживання дитини і погіршення стану її здоровʼя. Водночас рішення про вилучення хворої дитини від матері та забезпечення їй спеціального лікування уповноважені органи не приймали», — зазначили у прокуратурі.

Слідство вважає, що смерть дитини стала наслідком неналежного виконання матір’ю обов’язків щодо догляду, а також відсутності своєчасного реагування з боку відповідних служб.

Повідомлення про підозру

У зв’язку з цим матері хлопчика повідомлено про підозру за статтями про залишення в небезпеці, що спричинило смерть, та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Суд обрав щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Також працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що призвело до смерті.

Сімейному лікарю інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. А також несанкціоновану зміну, знищення або блокування інформації, яка оброблялася в автоматизованих системах і завдала значної шкоди.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом бездіяльності соціальної служби та інших уповноважених органів, які мали реагувати на ситуацію в родині.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та коло осіб, бездіяльність яких могла призвести до тяжких наслідків.

👉 Також нагадаємо, що На Київщині суд визнав чоловіка винним у систематичному сексуальному насильстві щодо двох малолітніх дівчат, а також у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

