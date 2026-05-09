США завершили евакуацію збагаченого урану з Венесуели

Сполучені Штати Америки успішно завершили вивіз усіх запасів збагаченого урану з території Венесуели. Матеріал було вироблено на дослідницькому реакторі RV-1. Про завершення операції повідомило Національне управління з ядерної безпеки США (NNSA).

Фахівці NNSA та технічні експерти Венесуельського інституту наукових досліджень вилучили 13,5 кг урану. Роботи на майданчику реактора RV-1 тривали менш як шість тижнів. Місія проходила у тісній координації з представниками МАГАТЕ.

Американські спеціалісти запакували ядерний матеріал у спеціальний контейнер для відпрацьованого палива. Це забезпечило безпечне транспортування вантажу за межі країни.

Транспортування до Саванна-Рівер та переробка

У травні спеціальне судно доставило контейнер з ураном до берегів США. Надалі вантаж перевезли на державне підприємство Саванна-Рівер у штаті Південна Кароліна. Цей об’єкт спеціалізується на зберіганні, дезактивації та переробці радіоактивних відходів.

У NNSA зазначили, що вивезений матеріал пройде процес переробки. Фахівці планують отримати з нього низькозбагачений уран для подальших ядерних потреб Сполучених Штатів.

Глава NNSA Брендон Вільямс назвав вивезення урану важливим сигналом про оновлення Венесуели. Він підкреслив швидкість виконання завдань американськими командами.

📢 «Безпечне вивезення всього збагаченого урану з Венесуели стало ще одним сигналом світу про відновлення та оновлення Венесуели», – заявив глава NNSA Брендон Вільямс. – «Завдяки рішучому керівництву президента США Дональда Трампа, віддані своїй справі команди на місцях завершили за кілька місяців те, що зазвичай займало б роки».

ℹ️ Реактор RV-1 протягом десятиліть використовувався для фізичних та ядерних досліджень. Після припинення робіт у 1991 році на об’єкті накопичився уран зі ступенем збагачення понад 20%. Це перевищувало встановлені пороги ядерної безпеки.

Дипломатичне зближення США та Венесуели

Ядерна операція відбулася на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном та Каракасом. У квітні Сполучені Штати зняли санкції з виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес.

Раніше американський уряд офіційно визнав її лідеркою країни. Це дозволило розпочати активну співпрацю у сфері енергетики та інвестицій. Вивіз урану став черговим етапом зміцнення взаємодії між державами.