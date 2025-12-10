Середа, 10 Грудня, 2025
Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

Денис Молотов
На Київщині суд визнав чоловіка винним у систематичному сексуальному насильстві щодо двох малолітніх дівчат, а також у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у середу, 10 грудня.

Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури, які звинуватили чоловіка у систематичному вчиненні тяжких злочинів проти двох малолітніх дітей.

Правоохоронці довели, що обвинувачений чоловік упродовж 2015–2018 років систематично вчиняв дії сексуального та розпусного характеру щодо двох малолітніх потерпілих, користуючись їх безпорадним станом. Крім того, він створював і розповсюджував порнографічні матеріали із зображенням дітей. Про насильство правоохоронцям повідомила одна з сестер.

Встановлено, що злочинець був хрещеним однієї з постраждалих дівчат. Після смерті матері дітей вони мешкали з батьком, який також вчиняв над ними сексуальне насильство та був спільником свого кума у створенні дитячого порно. Нині чоловік перебуває у розшуку.

📌 Прокурори довели його вину за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 та ч. 5 ст. 301 КК України. З урахуванням зібраних доказів суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

📢 «Стадія судових дебатів тривала більше чотирьох годин. Увесь цей час обвинувачений доводив суду, що він начебто невинуватий та справа є сфальсифікованою. Однак нами наголошувалося саме на його винуватості та на необхідності його ізоляції від суспільства строком на 15 років», – заявив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар, який підтримував обвинувачення в суді.

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині _ 1

👉 Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловіка засудили за неодноразове зґвалтування дівчаток та створення порнографічних матеріалів за їх участю. Зловмисник отримав 15 років ув’язнення.

  • Також на Київщині було затримано чоловіка, який протягом року ґвалтував своїх падчерок.
  • Суд виніс вирок неповнолітнім підліткам, яких звинувачували у нападі, пограбуванні та зґвалтуванні жінки у Мукачеві.
