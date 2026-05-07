ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Харкові затримали чоловіка, який підпалював військові авто ЗСУ

Денис Молотов
У Харкові затримали чоловіка, який підпалював військові авто ЗСУ
Фото: Служба безпеки України (СБУ) / 07.05.2026

Служба безпеки України викрила і затримала в Харкові місцевого жителя, який системно підпалював військову техніку ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Про це спецслужба повідомила в четвер, 7 травня.

За даними СБУ, безробітний харків’янин потрапив у поле зору російських кураторів, коли шукав «легкі заробітки» у профільних Telegram-каналах. Він погодився відстежувати та знищувати військовий транспорт у Харкові, який перебував на ремонті після бойових завдань.

Як відбувалися підпали

📢 «Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та “погодив” його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з рф. Весь процес загоряння він зафіксував на телефонну камеру для подальшого “звіту” рашистам”», – йдеться в повідомленні.

За аналогічною схемою чоловік знищив ще один позашляховик ЗСУ і вже готувався до наступних підпалів.

🚨 Затримання

Військова контррозвідка СБУ викрила підпалювача «по гарячих слідах» і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами — фото потенційних цілей і листування з російським куратором.

⚖️ Підозра

Чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо

Напередодні стало відомо про дезертира, який у Києві вербував наркоманів для підпалів авто. Також СБУ та Нацполіція затримали шістьох російських агентів віком від 17 до 23 років, які вчиняли аналогічні диверсії в різних регіонах країни.

У Дніпрі зафіксовано надзвичайну подію в одному зі спальних районів міста. Внаслідок вибуху припаркованого транспортного засобу постраждали люди.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

В Україні змінили правила закупівель для війська за гроші партнерів – Міноборони буде “єдиним вікном”

ПОДІЇ

Ворог здійснив понад 110 атак та запустив 6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Ворог провів 65 атак на фронті, найактивніше діє на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Ще 51 мешканець отримав грошову допомогу від Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

«Абонемент на бронь»: СБУ затримала очільника Житомирського обласного ТЦК на отриманні хабаря

ВАЖЛИВО

У Херсоні окупанти атакують маршрутки дронами, є загиблі та поранені діти

ВАЖЛИВО

Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство

ЛУГАНЩИНА

Вільні руки під час реабілітації: коли милиця iWALK 3.0 стає зручним рішенням

СУСПІЛЬСТВО

Половина боїв припала на два напрямки фронту – Генштаб

ВІЙНА

Двоє представників ТЦК загинули в ДТП на Черкащині

ВАЖЛИВО

США погодили мільярдні продажі зброї для Близького Сходу

ВАЖЛИВО

«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком

ЕКОНОМІКА

В Одесі заблокували авто ТЦК, з якого втекли чоловіки

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип