У Харкові затримали чоловіка, який підпалював військові авто ЗСУ

Служба безпеки України викрила і затримала в Харкові місцевого жителя, який системно підпалював військову техніку ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Про це спецслужба повідомила в четвер, 7 травня.

За даними СБУ, безробітний харків’янин потрапив у поле зору російських кураторів, коли шукав «легкі заробітки» у профільних Telegram-каналах. Він погодився відстежувати та знищувати військовий транспорт у Харкові, який перебував на ремонті після бойових завдань.

Як відбувалися підпали

📢 «Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та “погодив” його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з рф. Весь процес загоряння він зафіксував на телефонну камеру для подальшого “звіту” рашистам”», – йдеться в повідомленні.

За аналогічною схемою чоловік знищив ще один позашляховик ЗСУ і вже готувався до наступних підпалів.

🚨 Затримання

Військова контррозвідка СБУ викрила підпалювача «по гарячих слідах» і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами — фото потенційних цілей і листування з російським куратором.

⚖️ Підозра

Чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо

Напередодні стало відомо про дезертира, який у Києві вербував наркоманів для підпалів авто. Також СБУ та Нацполіція затримали шістьох російських агентів віком від 17 до 23 років, які вчиняли аналогічні диверсії в різних регіонах країни.

У Дніпрі зафіксовано надзвичайну подію в одному зі спальних районів міста. Внаслідок вибуху припаркованого транспортного засобу постраждали люди.