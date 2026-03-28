На росії змушені вводити заборону на експорт бензину

Уряд російської федерації офіційно обмежив експорт автомобільного бензину для всіх учасників ринку через дефіцит пального. Про це повідомляє РБК-Україна в суботу, 28 березня, з посиланням на російські медіа.

Згідно з інформацією, нові обмеження набудуть чинності з 1 квітня 2026 року. Відповідне рішення ухвалене віцепрем’єром Олександром Новаком і діятиме щонайменше чотири місяці — до 31 липня.

⚠️ Причини дефіциту

За даними ЗМІ, рішення стало результатом термінової наради з представниками нафтової галузі, під час якої було визнано серйозний дефіцит бензину на внутрішньому ринку.

Серед основних причин:

Пошкодження НПЗ. Масштабні атаки на нафтопереробні підприємства рашистів суттєво скоротили виробництво пального. Частина заводів не може відновити роботу через нестачу західного обладнання, постачання якого обмежене санкціями.

Масштабні атаки на нафтопереробні підприємства рашистів суттєво скоротили виробництво пального. Частина заводів не може відновити роботу через нестачу західного обладнання, постачання якого обмежене санкціями. Весняна посівна кампанія. Аграрний сектор потребує значних обсягів пального, що змушує уряд переорієнтовувати ресурси на внутрішні потреби.

Зростання цін. Вартість бензину на заправках почала стрімко зростати, випереджаючи інфляцію. Заборона експорту – поширена спроба наситити власний ринок дефіцитним бензином і знизити зростаючу соціальну напруженість.

💰 Наслідки для економіки

Аналітики зазначають, що обмеження експорту стане суттєвим ударом для економіки рф. Експорт бензину довгий час був важливим джерелом валютних надходжень на росії, які тепер фактично стрімко скорочуються.

Серед можливих наслідків:

зменшення доходів бюджету, зокрема ресурсів для фінансування подальших військових витрат;

ускладнення логістики через дефіцит пального;

ризики для забезпечення транспорту і техніки. Зростаючий дефіцит пального може ускладнити перевезення військових вантажів. А також порушить регулярне забезпечення паливом рашистської техніки, задіяної у війні.

Очікується, що у разі відсутності швидкого відновлення нафтопереробних потужностей обмеження можуть бути продовжені і після липня 2026 року.

📌 Нагадаємо

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявляла про погіршення економічної ситуації на росії та кризові тенденції у ключових секторах.

Також російський диктатор володимир путін визнав спад економіки: за його словами, у січні ВВП країни був на 2,1% нижчим, ніж роком раніше.

Українські військові 22–23 березня завдали уражень по ключових об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури росії.