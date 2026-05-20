Сенат США просуває законопроєкт про обмеження воєнних повноважень Трампа

У верхній палаті американського парламенту відбулося важливе голосування, яке стосується зовнішньої політики країни. Сенат США активно просуває новий законопроєкт щодо повноважень чинного президента Дональда Трампа. У разі остаточного схвалення цього юридичного документа, голові Білого дому знадобиться обов’язкове офіційне погодження з боку Конгресу для проведення будь-яких майбутніх військових операцій проти Ірану. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Співвідношення сил у Сенаті та результати голосування

Під час попереднього розгляду законодавча ініціатива отримала мінімальну перевагу. Політичні сили розподілили свої голоси наступним чином:

За просування документа: Проголосували 50 американських законодавців.

Проти ініціативи: Висловилися 47 членів Сенату.

При цьому під час голосування зафіксували порушення традиційних партійних ліній. Сенатор-демократ Джон Феттерман не підтримав колег по фракції, приєднався до республіканців та виступив проти обмежень.

Водночас четверо сенаторів-республіканців — Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді — встали на бік представників Демократичної партії. Оглядачі наголошують, що для Білла Кессіді, який представляє у парламенті штат Луїзіана, це взагалі перший випадок спільного голосування з демократами за час каденції.

Перспективи ухвалення та позиції лідерів партій

Поточне успішне голосування щодо просування цього законопроєкту відбулося після тривалої політичної боротьби. Раніше Сенат уже сім разів поспіль відхиляв подібні нормативні акти та обмеження.

Попри нинішній проміжний успіх, остаточне ухвалення документа залишається малоймовірним. Головною причиною є те, що кілька сенаторів-республіканців були відсутні в залі засідань через участь у передвиборчих кампаніях у своїх рідних штатах. Після їхнього повернення баланс сил може змінитися.

Проте представники опозиції налаштовані рішуче. Лідер демократичної меншості Чак Шумер ще у квітні публічно пообіцяв виносити питання воєнних прав глави держави на обговорення кожного сесійного тижня.

Зі свого боку лідер республіканської більшості Джон Тун озвучив протилежну позицію. За його словами, більша частина представників Республіканської партії взагалі не бачить реальної потреби в ухваленні подібних додаткових дозволів або обмежень на ведення війни.

Дипломатичні дебати у Капітолії розгортаються на тлі серйозної кризи на Близькому Сході. Як відомо, 18 травня Дональд Трамп офіційно відклав заплановану військову атаку Збройних сил США по території Ірану. Американський лідер ухвалив таке рішення після прямих екстрених звернень керівників Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Наразі сторони продовжують консультації.

Раніше, 18 травня, влада Ірану передала пакистанським посередникам новий документ. Це оновлена версія плану щодо завершення війни між Тегераном та Вашингтоном.