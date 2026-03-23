Українські сили уразили ключові нафтові об’єкти рф

Денис Молотов
Фото: наслідки атаки на російську портову інфраструктуру у балтійських портах «Приморськ» та «Усть-Луга» / @exilenova_plus / Telegram / 23.03.2026

Українські військові 22–23 березня завдали уражень по ключових об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

📢 «Уражено нафтовий термінал Транснефть – порт Приморськ (Приморськ, Ленінградська обл., рф). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта», – йдеться у повідомленні.

☝️ Йдеться про об’єкт у Приморську, через який щорічно транспортується близько 60 млн тонн нафти. За даними військових, прибутки від експорту енергоресурсів росія використовує для фінансування війни проти України та забезпечення армії.

☝️ Знімки нафтосховища в Приморському порту в Ленінградській області рф. Працювали оператори 1-го окремого центру СБС 413-го полку СБС «Рейд» та інші складові Сил оборони.

Також українські сили уразили нафтопереробний завод Башнефть-Уфанефтехим у місті Уфа (республіка Башкортостан). Підтверджено пожежу на території підприємства, яке розташоване приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За інформацією Генеральний штаб ЗСУ, цей НПЗ є важливою складовою постачання пального для російських військових.

📊 Його потужності первинної переробки становлять близько 6–8 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, раніше влада Ленінградська область підтвердила атаку безпілотників на балтійські порти. Внаслідок ударів загорілися паливні резервуари, ліквідація пожежі триває.

Згодом ЗМІ повідомили, що порти Приморська та Усть-Луги призупинили навантаження нафти та нафтопродуктів після атак.

Генеральний штаб ЗСУ / 23.03.2026
