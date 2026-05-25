«Пліч-о-пліч»: досвід Білолуцької громади з розширення партнерств та допомоги ВПО

Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА) Старобільського району Луганської області активно формує широку мережу взаємодії. Ця платформа наразі об’єднує інші українські громади, державні установи, благодійні організації та великих міжнародних партнерів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Попри окупацію рідного краю, релокована влада продовжує стабільну роботу. Посадовці зосереджують зусилля на всебічній підтримці людей, розвитку міжрегіональної співпраці та створенні нових освітніх можливостей.

Стратегічні кроки інституції дозволяють оперативно надавати якісну гуманітарну допомогу переселенцям (ВПО) у різних областях країни.

Начальник Білолуцької СВА Олександр Козич наголошує, що горизонтальні зв’язки стали ключовим інструментом збереження громади в евакуації. Партнерство дає людям чітке відчуття того, що вони не залишилися наодинці з викликами війни.

📢 «Сьогодні партнерства для нас – це можливість втримати громаду, підтримати людей і дати їм відчуття, що вони не залишилися сам на сам із викликами війни», – зазначає він.

Практичні результати проєкту «Пліч-о-пліч» та регіональна інтеграція

Основним вектором консолідації зусиль стала участь муніципалітету в загальнонаціональному проєкті «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Завдяки цій програмі білолучани налагодили офіційну співпрацю з шістьма іншими українськими громадами.

Партнери вже успішно реалізували 24 спільні заходи в соціальній, освітній, культурній та гуманітарній сферах.

Зокрема, Степанківська громада активно долучилася до впровадження психологічних та освітніх ініціатив для евакуйованих сімей.

Іркліївська громада взяла на себе підтримку благодійних заходів та організацію професійних обмінів між фахівцями.

У щільній взаємодії з Водяницькою громадою наразі впроваджуються програми адаптації та культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Окремою знаковою подією став спільний онлайн-міст із Канівською громадою під назвою «Чорнобиль – пам’ятаємо разом», який об’єднав 74 учасників.

Очільник громади Олександр Козич підкреслює, що цей проєкт базується на глибокій взаємній довірі. Різні регіони стають ближчими та вчаться діяти як одна згуртована команда.

📢 «Проєкт “Пліч-о-пліч” – це про довіру між громадами. Це про те, як різні регіони стають ближчими і починають діяти як одна команда», – підкреслює Олександр Козич.

Системна підтримка цивільних ВПО та допомога ЗСУ

🔹 Щоденна практична робота за розгорнутими напрямами дозволяє забезпечувати переселенців усім необхідним для життя в нових умовах. Евакуйовані громадяни регулярно отримують продуктові набори, медикаменти, ліки, а також повний доступ до соціальних та адміністративних послуг.

🔹 Окремим важливим вектором діяльності адміністрації залишається всебічна підтримка українських військових. Громада на постійній основі збирає та передає необхідне спорядження, продукти харчування та технічні засоби для бійців ЗСУ на передову.

Мешканка громади Наталія ділиться, що після вимушеного переїзду для людей було критично важливо відчути, що про них пам’ятають. Стабільна допомога та консультації дозволили родинам швидше облаштуватися на нових місцях.

📢 «Коли переїхали, було важливо не втратити відчуття, що про нас пам’ятають. Допомога приходила постійно – і продуктами, і консультаціями, і просто увагою», – розповідає переселенка Наталія.

Вихід на міжнародну арену та європейські освітні програми

Білолуцька громада поступово масштабує свою діяльність та успішно виходить на міжнародний рівень. Важливим геополітичним кроком стало укладання офіційної угоди про партнерство між Білолуцьким ліцеєм та Бєльцьким державним університетом імені Алєку Руссо в Молдові.

Цей документ відкриває перед українськими викладачами та учнями широкі можливості для академічних обмінів. Попереду — активна участь у престижній європейській програмі Erasmus+, а також спільна наукова та культурна діяльність.

Олександр Козич наголошує, що вихід на європейський простір орієнтований на перспективу. Керівництво муніципалітету вже сьогодні формує надійні зв’язки, які ефективно працюватимуть на швидке відновлення інфраструктури Луганщини одразу після Перемоги.

📢 «Вихід на міжнародний рівень – це про майбутнє. Ми вже сьогодні формуємо зв’язки, які працюватимуть на відновлення Луганщини після Перемоги», – наголошує Олександр Козич.

