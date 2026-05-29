ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Які звички найбільше шкодять зубам у дорослих та дітей

-Реклама-

Сергій Фоменко
Які звички найбільше шкодять зубам
Ілюстративне фото

Більшість проблем із зубами не виникають раптово. Їх накопичують роками — через звички, які здаються нешкідливими. Людина чистить зуби щодня, але все одно приходить до лікаря з карієсом або чутливістю. Причина часто криється не в гігієні, а в тому, що відбувається між чищеннями.

Розглянемо, які звички руйнують зуби — і у дорослих, і у дітей.

Звички, які шкодять щодня

  • Цукор і кислі напої. Солодке — головний ворог емалі. Бактерії в роті переробляють цукор і виділяють кислоту. Ця кислота руйнує емаль. Чим частіше людина їсть солодке, тим більше часу кислота контактує із зубами. Особливо небезпечні солодкі напої: сік, газована вода, енергетики. Їх п’ють повільно, і кислота діє годинами. Діти, які постійно ходять із соком у пляшці, також перебувають у групі ризику.
  • Жування твердих предметів. Багато людей гризуть ковпачки ручок, льодяники, кубики льоду. Це спричиняє мікротріщини в емалі, які накопичуються і з часом призводять до сколів. Те саме стосується звички тримати зубами шпильки або відкривати пляшки.
  • Неправильне чищення. Занадто сильний натиск на щітку стирає емаль і травмує ясна. Горизонтальні рухи замість кругових або вертикальних — теж помилка. Стоматологія розглядає неправильну техніку чищення як одну з причин появи рецесії ясен у дорослих.
  • Бруксизм — скреготіння зубами. Багато людей роблять це уві сні й не знають про це. Постійне стискання і скреготіння стирає емаль, викликає біль у щелепі та головний біль. У дітей бруксизм трапляється часто і може минути з віком, але за ним варто стежити.
  • Куріння. Нікотин і смоли фарбують зуби, руйнують ясна і підвищують ризик втрати зубів. Курці мають гірший кровообіг у тканинах рота, тому ясна відновлюються повільніше після будь-якого втручання.
Які звички найбільше шкодять зубам у дорослих та дітей
Ілюстративне фото

Дитячі звички, які псують прикус і зуби

Діти мають свої специфічні звички, які впливають на формування щелепи й зубів:

  • Смоктання пальця або соски після трьох років. До цього віку звичка вважається нормою. Після — вона починає змінювати положення зубів і форму піднебіння. Якщо дитина смокче палець у п’ять-шість років, це вже привід звернутися до ортодонта.
  • Дихання ротом. Це не просто звичка — часто це наслідок аденоїдів або алергії. Але якщо дитина постійно дихає ротом, щелепа формується інакше. Зуби ростуть тісніше, прикус змінюється. Стоматологія і педіатрія в цьому питанні працюють разом.
  • Їжа перед сном без чищення зубів. Дорослі теж цим грішать. Але у дітей слиновиділення уві сні знижується, тому захисний механізм рота працює слабше. Залишки їжі на зубах вночі — ідеальне середовище для бактерій.
  • Солодкі снеки між прийманнями їжі. Печиво, цукерки, фруктові пюре в пакетиках — усе це тримає рівень кислоти в роті на постійно підвищеному рівні. Краще з’їсти солодке один раз після їди, ніж розтягувати на весь день.

Якщо ви помітили у себе або дитини кілька з цих звичок, не чекайте прояву симптомів. Зверніться на консультацію в стоматологію Май Смайл: тут приймають і дорослих, і дітей, пояснюють проблему зрозуміло і підбирають ефективне вирішення для збереження здоров’я ротової порожнини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Чорному морі біля Туреччини атаковано три танкери «тіньового флоту» росії

ВАЖЛИВО

Ворог не полишає намірів вийти за межі Покровської агломерації – Сирський

ПОДІЇ

Оголошено підозру очільнику фейкового мнс окупантів на Луганщині

КРИМІНАЛ

рашисти погрожують новими ударами по Києву

ВАЖЛИВО

Атака «шахедів» на Запоріжжя: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Олексій Харченко передав поліції Луганщини техніку для роботи в зоні бойових дій

ЛУГАНЩИНА

Викрито 13 зрадників на Луганщині: підозри псевдодепутатам «лнр»

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано 233 зіткнення, 38 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Олена Зеленська втекла з країни –  з 66 мільйонами євро готівки, коштовностями та золотом

СТОПФЕЙК

Засуджено енергетика з Луганщини за державну зраду та пособництво ворогу

КРИМІНАЛ

Луганщина долучилася до XII Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку

ЛУГАНЩИНА

На фронті зафіксовано 173 бої, найбільше атак на двох напрямках

ВІЙНА

Єврокомісар закликав країни ЄС відкрити арсенали для Україні і відмовитися від зброї “від кутюр” – FT

ПОДІЇ

Допомога фронту: Луганщина пришвидшила виділення коштів та посилила контроль над витратами

ЛУГАНЩИНА

“Довга рука” української авіації: винищувачі Gripen, оснащені ракетами Meteor, “полюватимуть” на носіїв КАБів

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип