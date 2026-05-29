Які звички найбільше шкодять зубам у дорослих та дітей

Більшість проблем із зубами не виникають раптово. Їх накопичують роками — через звички, які здаються нешкідливими. Людина чистить зуби щодня, але все одно приходить до лікаря з карієсом або чутливістю. Причина часто криється не в гігієні, а в тому, що відбувається між чищеннями.

Розглянемо, які звички руйнують зуби — і у дорослих, і у дітей.

Звички, які шкодять щодня

Цукор і кислі напої. Солодке — головний ворог емалі. Бактерії в роті переробляють цукор і виділяють кислоту. Ця кислота руйнує емаль. Чим частіше людина їсть солодке, тим більше часу кислота контактує із зубами. Особливо небезпечні солодкі напої: сік, газована вода, енергетики. Їх п’ють повільно, і кислота діє годинами. Діти, які постійно ходять із соком у пляшці, також перебувають у групі ризику.

Жування твердих предметів. Багато людей гризуть ковпачки ручок, льодяники, кубики льоду. Це спричиняє мікротріщини в емалі, які накопичуються і з часом призводять до сколів. Те саме стосується звички тримати зубами шпильки або відкривати пляшки.

Неправильне чищення. Занадто сильний натиск на щітку стирає емаль і травмує ясна. Горизонтальні рухи замість кругових або вертикальних — теж помилка. Стоматологія розглядає неправильну техніку чищення як одну з причин появи рецесії ясен у дорослих.

Бруксизм — скреготіння зубами. Багато людей роблять це уві сні й не знають про це. Постійне стискання і скреготіння стирає емаль, викликає біль у щелепі та головний біль. У дітей бруксизм трапляється часто і може минути з віком, але за ним варто стежити.

Куріння. Нікотин і смоли фарбують зуби, руйнують ясна і підвищують ризик втрати зубів. Курці мають гірший кровообіг у тканинах рота, тому ясна відновлюються повільніше після будь-якого втручання.

Дитячі звички, які псують прикус і зуби

Діти мають свої специфічні звички, які впливають на формування щелепи й зубів:

Смоктання пальця або соски після трьох років. До цього віку звичка вважається нормою. Після — вона починає змінювати положення зубів і форму піднебіння. Якщо дитина смокче палець у п’ять-шість років, це вже привід звернутися до ортодонта.

Дихання ротом. Це не просто звичка — часто це наслідок аденоїдів або алергії. Але якщо дитина постійно дихає ротом, щелепа формується інакше. Зуби ростуть тісніше, прикус змінюється. Стоматологія і педіатрія в цьому питанні працюють разом.

Їжа перед сном без чищення зубів. Дорослі теж цим грішать. Але у дітей слиновиділення уві сні знижується, тому захисний механізм рота працює слабше. Залишки їжі на зубах вночі — ідеальне середовище для бактерій.

Солодкі снеки між прийманнями їжі. Печиво, цукерки, фруктові пюре в пакетиках — усе це тримає рівень кислоти в роті на постійно підвищеному рівні. Краще з’їсти солодке один раз після їди, ніж розтягувати на весь день.

Якщо ви помітили у себе або дитини кілька з цих звичок, не чекайте прояву симптомів. Зверніться на консультацію в стоматологію Май Смайл: тут приймають і дорослих, і дітей, пояснюють проблему зрозуміло і підбирають ефективне вирішення для збереження здоров’я ротової порожнини.