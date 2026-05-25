Казахстан відмовився виконувати рішення суду щодо стягнення боргів Газпрому

Юридичне протистояння між українськими державними компаніями та російським паливним монополістом зіштовхнулося з дипломатичними перешкодами у Центральній Азії. Республіка Казахстан офіційно відмовилася виконувати ухвалу суду Міжнародного фінансового центру Астана (МФЦА).

Цей судовий орган раніше дозволив українському акціонерному товариству «Нафтогаз України» розпочати примусове стягнення боргів Газпрому у розмірі 1,4 мільярда доларів США. Про це заявив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв в ексклюзивному інтерв’ю місцевому інформаційному виданню Zakon.kz. Очільник відомства підкреслив, що країна не надаватиме свої майданчики для реалізації подібних іноземних рішень.

Позиція Міністерства юстиції Казахстану та юридичні нюанси

Казахстанський уряд вважає, що ця справа не має жодного прямого правового зв’язку з їхньою суверенною територією. Національні правові механізми держави не передбачають розгляд фінансових спорів, які виходять за межі її юрисдикції.

Міністр юстиції також зауважив, що цей судовий наказ наразі не набув повноцінної законної сили. Документ ухвалили в односторонньому порядку без безпосередньої участі представників російського відповідача. Через це російська сторона має офіційні 14 днів для подання апеляційної заяви про скасування рішення. Ухвала суду МФЦА має виключно повідомний характер.

Голова відомства окремо прокоментував міжнародні зобов’язання своєї країни перед іноземними партнерами. Казахстан залишається чинним учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року. Проте практичне виконання рішень іноземних арбітражів завжди регулюється виключно нормами національного законодавства. Процесуальний позов про примусове стягнення активів має подаватися суворо за місцем офіційного перебування відповідача або його майна.

Раніше суд у Казахстані задовольнив вимоги Нафтогазу. Це дало українській компанії теоретичну можливість домагатися арешту майна Газпрому на території країни.

Історія газового спору та рішення міжнародних інстанцій

Масштабний фінансовий конфлікт між двома нафтогазовими гігантами триває навколо контракту 2019 року. Ця угода регламентувала транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему. У червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російську сторону виплатити компенсацію. У березні поточного 2026 року Нафтогаз остаточно виграв цей судовий спір. Суд також зобов’язав російський монополіст покрити всі супутні судові витрати. Мова йде про сотні тисяч швейцарських франків, понесених українською стороною у Верховному суді.

ℹ️ Українська компанія забезпечувала транспортування палива до офіційного припинення дії контракту 1 січня 2025 року. Після початку повномасштабного вторгнення та зупинки роботи точки входу Сохранівка транзит йшов через Суджу. Попри виконання умов, Газпром відмовився сплачувати гроші у повному обсязі. Російська сторона грубо порушила свої зафіксовані договірні зобов’язання. Через це Нафтогаз ще у вересні 2022 року розпочав офіційний арбітражний процес проти російської компанії. Предметом міжнародного розгляду стала несвоєчасна оплата послуг з організації транспортування газу територією України. Наразі Нафтогаз шукає інші міжнародні юрисдикції для реалізації судового рішення.