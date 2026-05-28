Зеленський вніс до Ради законопроєкт про кредит від ЄС на 90 млрд євро

Шостий президент України В.О. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом. Документ стосується отримання позики у розмірі 90 мільярдів євро. Відповідна інформація з’явилася в картці законопроєкту №0376. Президент подав цей документ на розгляд парламенту в четвер, 28 травня.

Проєкт закону має офіційно ратифікувати два ключові документи. Йдеться про угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Ці документи регулюють надання масштабної макрофінансової допомоги.

📊 На які цілі піде кредит від ЄС у 2026 році

Угода чітко визначає загальний обсяг фінансування на 2026 рік. Він становить до 45 мільярдів євро. Цю суму європейські партнери розподіляють на два окремі компоненти.

Оборонна частина (до 28,3 мільярда євро). Ці кошти державні органи спрямують на закупівлю необхідного озброєння. Також фінансування піде на посилення вітчизняного оборонно-промислового потенціалу.

Бюджетна частина (16,7 мільярда євро). Цей фінансовий ресурс призначений для забезпечення макрофінансової стабільності країни. Гроші допоможуть покрити поточний дефіцит державного бюджету.

Виділення фінансування для цивільного сектору також розподіляється порівну між двома фінансовими інструментами. Першу частину обсягом до 8,35 мільярда євро нададуть безпосередньо як макрофінансову допомогу. Другу частину у розмірі до 8,35 мільярда євро країна отримає через спеціальний механізм Ukraine Facility.

💶 Умови виділення коштів та податкові вимоги

Меморандум про взаєморозуміння детально конкретизує порядок фінансування бюджетної частини. Згідно з підписаним документом, виплата коштів відбуватиметься трьома окремими траншами.

Євросоюз перераховуватиме кошти поетапно:

Перший транш становитиме 3,2 мільярда євро. Другий транш складе 3,7 мільярда євро. Третій транш дорівнюватиме 1,45 мільярда євро.

Важливо: Кожен етап фінансування має суворі умови. Для отримання першого траншу влада має внести законопроєкти про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок. Також вимогою є запровадження оподаткування для цифрових платформ. Наразі Верховна Рада ці законодавчі ініціативи не підтримує.

Наступний, другий транш вимагає безпосереднього схвалення згаданих законопроєктів народними депутатами. Отримання фінального, третього траншу залежить від проведення реформи пільгового податкового режиму.

👉 Нагадаємо, Європейський Союз остаточно схвалив цей великий кредит для України 23 квітня. Усі поточні виплати за цією позикою покриватиме внутрішній бюджет ЄС. Україна зможе остаточно погасити кредит лише після того, як Російська Федерація повністю виплатить репарації.