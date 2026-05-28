Трамп назвав умову для укладання угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп публічно натякнув на можливість відмови підписувати нову стратегічну угоду з Іраном. Головною умовою Вашингтона є згода ключових країн Близького Сходу приєднатися до його геополітичної ініціативи.

Йдеться про так звані «Авраамові угоди», які безпосередньо спрямовані на повну нормалізацію дипломатичних та економічних відносин з Ізраїлем. Про таку позицію американського лідера повідомляє телеканал CNN.

Трамп переконаний, що регіональні партнери мають підтримати дипломатичні зусилля Білого дому. На його думку, це є обов’язковим елементом переговорного процесу.

📢 «Це було б справді потужним сигналом, і я вважаю, що ці країни нам це винні. Я не впевнений, чи варто нам укладати угоду, якщо вони не підпишуть їх (Авраамових угод, – ред.), якщо чесно», — наводить слова Дональда Трампа американське медіа.

Які країни Трамп закликає до визнання Ізраїлю

Раніше глава Білого дому вже неодноразово звертався до керівництва кількох впливових держав мусульманського світу. Зокрема, Трамп закликав приєднатися до підписання документів такі країни:

Саудівську Аравію;

Катар;

Пакистан.

Ці договори були розроблені та вперше укладені ще під час його першого президентського терміну. Водночас з того часу мало що вказує на те, що будь-яка з цих країн виявляє офіційне бажання це зробити зараз. Попри це, американська адміністрація прагне зробити ці обговорення невіддільною частиною ширших переговорів щодо укладення майбутньої мирної угоди між США та Іраном.

Коли журналісти прямо запитали Трампа про деталі переговорів, він відмовився однозначно стверджувати, що будь-яка фінальна угода стовідсотково залежатиме від приєднання нових держав до «Авраамових угод».

📢 «Ми можемо укласти хорошу угоду прямо тепер, але, можливо, не чудову. А якщо це не чудова угода, ми її не укладатимемо», — додав Трамп.

Що таке Авраамові угоди та фактор Ормузької протоки

Для розуміння контексту варто нагадати сутність цих дипломатичних документів. «Авраамові угоди» — це серія офіційних договорів про повну нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав. Вони були укладені у 2020–2021 роках за безпосереднього посередництва Сполучених Штатів Америки.

Паралельно з цим у міжнародних ЗМІ з’явилася інформація про інші важливі пункти потенційних домовленостей між Вашингтоном та Тегераном. Журналісти повідомили, що в неофіційному проєкті можливої угоди між Іраном та США передбачені суттєві зміни режиму цивільного та військового судноплавства.

Ці зміни безпосередньо стосуються Ормузької протоки. Дана акваторія наразі є ключовим і стратегічно найважливішим маршрутом для постачання сирої нафти на світові енергетичні ринки.

