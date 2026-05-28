Кабмін виділив 10,8 млрд грн на виробництво та закупівлю озброєння

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про додаткове фінансування оборонного сектору країни. На потреби армії виділяють значні фінансові ресурси у розмірі 10,8 мільярда гривень. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі в четвер, 28 травня.

Урядовці здійснили відповідний перерозподіл державних коштів задля оперативного посилення військових спроможностей. Гроші вже готові до спрямування у профільні відомства.

📢 «Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони», – написала вона.

Як саме розподілять мільярдні кошти фонду

Виділений фінансовий ресурс не піде загальним масивом, а має чітке цільове призначення. Юлія Свириденко детально конкретизувала внутрішній розподіл цієї суми на дві головні програми.

  • Закупівля та ремонт (9 мільярдів гривень). Ця левова частка фінансування призначена безпосередньо для придбання нових зразків озброєння. Також гроші витратять на капітальний ремонт та глибоку модернізацію наявної військової техніки.
  • Розвиток ОПК (майже 2 мільярди гривень). Цей залишок коштів піде на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Фінансування допоможе масштабувати існуючі виробничі потужності та швидко впроваджувати нові технологічні рішення безпосередньо з поля бою.
Звідки уряд залучив додаткові оборонні надходження

Очільниця уряду також окремо поінформувала суспільство про джерела формування цих фінансових накопичень. Державі вдалося зібрати необхідну суму завдяки кільком внутрішнім економічним чинникам.

Гроші накопичилися завдяки стабільним надходженням від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Крім того, вагому роль у наповненні спецфонду відіграли офіційні ліцензійні збори, які держава регулярно отримує від легального грального бізнесу та проведення лотерей.

Нагадаємо, що паралельно Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді затвердити масштабніші зміни до макроекономічних показників країни. Уряд планує офіційно збільшити загальні доходи державного бюджету на понад 2,2 трильйона гривень на 2026 рік. При цьому додаткові 1,56 трильйона гривень заздалегідь передбачені саме для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони.

👉 Також стало відомо, що Верховна Рада України офіційно ухвалила закон про ратифікацію міжнародної угоди щодо отримання масштабної макрофінансової допомоги. Країна отримає 90 мільярдів євро в рамках спеціальної позики від Європейського Союзу.

