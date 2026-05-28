Сіверськодонецька МВА виплатила 1,4 млн грн військовим громади та їхнім сім’ям

Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) продовжує фінансову підтримку жителів громади, які захищають суверенітет України, а також членів їхніх родин. На потреби оборонців та сімей загиблих Героїв із місцевого бюджету спрямували черговий транш грошової допомоги. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 28 травня.

Фінансування здійснюється цілеспрямовано в межах діючих соціальних ініціатив. Заходи Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей дозволили здійснити ще 85 виплат. Загальна сума наданої фінансової допомоги склала 1 413 000 гривень.

Місцева влада розподілила кошти за кількома окремими напрямами, враховуючи індивідуальні потреби та статус одержувачів.

📊 Розподіл фінансової допомоги для діючих військовослужбовців

Значна частина виділеного фінансового ресурсу спрямована безпосередньо тим громадянам, які зараз перебувають у лавах Збройних Сил України та інших безпекових формувань. Бюджетні кошти розподілилися таким чином:

Мобілізовані та добровольці. П’ятьом оборонцям з-поміж мобілізованих осіб, а також тим, хто добровільно пішов служити до Сил оборони України, сумарно надано 250 000 гривень .

Військові у період відпустки. Вісьмом військовослужбовцям під час перебування в офіційній відпустці виплачено 160 000 гривень .

Учасники бойових дій. 39 Захисників і Захисниць, які мають офіційний статус учасника бойових дій, одержали виплати на загальну суму 780 000 гривень.

Окрему увагу в межах Комплексної програми приділили військовослужбовцям громади, які зазнали поранень різного ступеня тяжкості під час виконання бойових завдань.

Шестеро оборонців, які отримали поранення, але наразі продовжують службу, сумарно одержали 120 000 гривень. Водночас трьом військовим, які зазнали поранень і припинили службу у зв’язку зі встановленням інвалідності, надано фінансову підтримку на загальну суму 60 000 гривень.

Соціальна підтримка родин та дітей загиблих Героїв

Окрім допомоги безпосередньо діючим бійцям, Сіверськодонецька міська військова адміністрація регулярно здійснює виплати близьким родичам загиблих військовослужбовців. За цим напрямом профінансовано такі статті видатків:

Непрацездатні батьки. Щоквартальну грошову допомогу виплачено трьом непрацездатним батькам загиблих Захисників – 20 000 гривень .

Діти загиблих воїнів. Щомісячну матеріальну допомогу надано 21 дитині загиблих Захисників України, загальна сума цих виплат склала 23 000 гривень.

☎️ Адміністрація оприлюднила офіційні контакти для отримання додаткових консультацій чи роз’яснень щодо умов програми. Громадяни можуть звернутися за номерами телефонів довідок:

097 847 14 13 ;

050 860 43 18.

