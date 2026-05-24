Луганщина долучилася до XII Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку

Розвиток інтеграційних інструментів та збереження потенціалу громад залишаються пріоритетними завданнями для релокованих органів влади сходу України. У суботу, 23 травня 2026 року, відбувся регіональний онлайн-етап XII Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку. Цей захід функціонує як масштабна національна платформа для ведення прямого діалогу, налагодження тривалого партнерства та обміну успішними практиками між різними областями, територіальними громадами, неурядовими громадськими організаціями, органами влади, представниками освітньої галузі, волонтерами та міжнародними партнерами з усієї України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Під час офіційного відкриття регіональної сесії Луганську область безпосередньо представила заступниця голови обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.

У своєму зверненні до учасників вона наголосила, що повноцінний процес відбудови держави має базуватися на підтримці людського капіталу:

📢 «Сьогодні надзвичайно важливо зберегти людей — їхню силу, єдність, досвід, віру та здатність творити майбутнє України».

Людський капітал та збереження ідентичності

Основний фокус доповіді представниці Луганської ОДА був спрямований на всебічну підтримку вимушено переміщених осіб. Мова йшла про громадян, які через окупацію регіону та триваючі бойові дії були змушені релокуватися до більш безпечних областей країни.

Під час дискусії Катерина Безгинська виділила три ключові аспекти, які є критично важливими для збереження релокованих громад.

Першим пріоритетом визначено збереження локальної ідентичності, що передбачає підтримку культурних та історичних зв'язків евакуйованих жителів із рідним краєм.

Другим напрямом є зміцнення згуртованості громад для внутрішньої консолідації та солідарності луганців у приймаючих регіонах.

Третім найважливішим вектором названо підтримку прагнення до повернення, що дозволить сформувати кадрові й інтелектуальні резерви, готові розпочати відродження інфраструктури Луганщини одразу після деокупації території.

Перспективи співпраці з неурядовим сектором

Катерина Безгинська висловила офіційну вдячність організаційному комітету форуму за створення дієвого координаційного простору, який об’єднує суспільство навколо спільних цінностей. Крім того, керівництво Луганської ОДА підтвердило наміри щодо розширення практичної взаємодії з відомими громадськими інституціями, зокрема з громадською організацією «Let’s Do It Ukraine».

У межах цього стратегічного партнерства заплановано спільну реалізацію кількох суспільно важливих програм. Сторони фокусуватимуться на розвитку молодіжних ініціатив, які передбачають залучення переміщеного юнацтва до грантових програм та лідерських проєктів.

Окремо розвиватимуться екологічні акції, спрямовані на проведення спільних заходів з екологічної безпеки та благоустрою у приймаючих громадах. Також планується запуск загальних суспільних проєктів для створення ефективних платформ соціальної адаптації та психологічної підтримки громадян.

Організатори зазначили, що XII Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку традиційно підтвердив свій статус ефективного інструменту для напрацювання стратегічних рішень. Головними орієнтирами майбутнього відновлення України учасники визначили взаємну довіру, прозорість та міцну міжрегіональну єдність.

