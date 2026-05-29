У Румунії безпілотник влучив у житловий будинок: є постраждалі

Серйозний міжнародний інцидент зафіксовано на території Північноатлантичного альянсу. У ніч проти п’ятниці, 29 травня, ударний безпілотний літальний апарат влучив у житлову багатоповерхівку в румунському місті Галац, яке розташоване неподалік державного кордону з Україною. Про надзвичайну подію офіційно повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії.

Внаслідок прямого влучання апарату в цивільний об’єкт у будівлі пролунав потужний вибух, який призвів до руйнувань та займання.

📢 «В муніципалітеті Галац дрон врізався в багатоквартирний будинок, після чого стався вибух та виникла пожежа у квартирі, розташованій на 10-му поверсі», – йдеться у повідомленні.

За інформацією румунських рятувальників, у житловому будинку після удару спалахнула пожежа. На цей момент вогнеборці вже повністю ліквідували загоряння. Внаслідок інциденту офіційно зафіксовано двох постраждалих людей, їм надають необхідну допомогу.

російські атаки та реакція соцмереж

Тим часом у різноманітних соціальних мережах уже масово поширюються відеокадри та світлини з першими наслідками нічного влучання. Очевидці публікують фотографії пошкодженого будинку та роботи екстрених служб.

Спеціалісти пов’язують цей інцидент із бойовими діями у прикордонній зоні:

Удар безпілотника по румунському місту стався безпосередньо на тлі чергової масованої атаки російських «Шахедів».

Ціллю окупаційних військ рф цієї ночі були українські торговельні та логістичні порти, розташовані на річці Дунай.

Під час маневрування у прикордонній зоні один із літальних апаратів змінив траєкторію та полетів углиб території сусідньої держави.

🇷🇴🇷🇺 #BREAKING: Reports about a Russian Shahed/Geran-type long-range strike drone impacting a multi-storey residential building in the city of Galați located in eastern Romania. Emergency services rushed to the scene. No word on casualties yet. The incident comes amid Russian… pic.twitter.com/1hl2X1Pq0f — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 28, 2026

more footage from Galați 🇷🇴 where a drone hit a block of flats moments ago…https://t.co/IfQ2AyExoi pic.twitter.com/utzu2jPlbg — Marius🇷🇴🇺🇦🏴‍☠️🇲🇩🇪🇺 (@Pogoloides) May 28, 2026

Варто окремо нагадати, що Румунія є офіційним членом військово-політичного блоку НАТО. Російські ударні безпілотники типу «Шахед» і раніше неодноразово залітали у повітряний простір цієї європейської країни під час обстрілів Одеської області, однак це перший випадок, коли вони безпосередньо влучили у житловий будинок у румунському місті.

Попередні безпекові інциденти в районі Галаца

Нинішній вибух у місті є черговим етапом ескалації з боку рф, оскільки румунська сторона раніше вже фіксувала порушення свого суверенітету. Подібні інциденти ставали причиною дипломатичних скандалів між Бухарестом та москвою.

Зокрема, у квітні Міністерство закордонних справ Румунії офіційно викликало російського посла для вручення ноти протесту. Приводом для цього став попередній небезпечний інцидент із падінням уламків збитого військового дрона у районі того самого міста Галац. Попри офіційні дипломатичні демарші Румунії, всього за кілька днів після виклику посла на території країни знову знайшли нові уламки чергового безпілотника.

👉 Також нагадаємо, що в Румунії офіційно набули чинності закони, що надають збройним силам країни більше повноважень. Зокрема — право збивати безпілотники, які незаконно з’являються в повітряному просторі держави.