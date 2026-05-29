Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я в документах через 40 років кар’єри

Всесвітньо відомий американський актор та лауреат престижної премії «Оскар» Ніколас Кейдж зважився на серйозний крок у своєму особистому житті. Зірка кінематографа розповів, що тепер його творчий псевдонім повністю збігається з даними у паспорті.

Артист офіційно змінив ім’я в юридичній площині. Про цю подію виконавець головних ролей у десятках блокбастерів розповів під час розлогого інтерв’ю авторитетному американському виданню Variety.

Як відомо, протягом тривалого часу актор розділяв своє публічне та приватне життя, проте тепер вирішив повністю уніфікувати власні анкетні дані.

Чому актор довгі роки приховував справжнє прізвище

Річ у тім, що справжнє біологічне ім’я зірки Голлівуду — Ніколас Кім Коппола. Відоме прізвище Коппола напряму пов’язує його з легендарною американською кінородиною. Зокрема, актор є рідним племінником культового кінорежисера Френсіса Форда Копполи.

Втім, ще на самому початку своєї професійної кар’єри молодий актор прийняв тверде рішення взяти псевдонім. Головні причини такого кроку:

Бажання будувати власний незалежний шлях у кінематографі Голлівуду;

Прагнення уникнути постійних звинувачень у протекціонізмі та кумівстві;

Намір досягти успіху виключно завдяки власному акторському таланту.

Своє нове прізвище Кейдж чоловік свого часу запозичив зі світу популярних американських коміксів компанії Marvel. Згодом саме під цим яскравим ім’ям він здобув всесвітнє визнання та любов мільйонів глядачів. Попри шалену популярність у кіно, офіційно в державних документах артист довгі роки все одно залишався Ніколасом Кімом Копполою.

Юридичне закріплення та відмова від родинних зв’язків

Однак торік актор вирішив остаточно закріпити своє звичне сценічне ім’я на папері. Відтепер він юридично став Ніколасом Кейджем, ліквідувавши розбіжності між паспортом та титрами у кінофільмах.

Лауреат премії «Оскар» доволі прямолінійно та метафорично обґрунтував свій теперішній вибір журналістам.

📢 «Я – Нік Кейдж. Минулого року я офіційно змінив ім’я. У житті я Нік Кейдж, і перед камерою я теж Нік Кейдж. Краще бути главою власної маленької родини, ніж блазнем-кузеном десь на узбіччі чужої, тож я вирішив: буду Кейджем», – пояснив актор.

Також під час розмови представники мас-медіа окремо уточнили у зірки, чи не планує артист у майбутньому повністю і остаточно перейти на скорочену форму імені — Нік. Втім, Ніколас Кейдж зазначив, що наразі не бачить у цьому жодної потреби. За словами кіноактора, колеги по цеху та прихильники однаково добре знають його як під повним іменем Ніколас, так і під коротшим варіантом Нік.

