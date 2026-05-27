Окупанти завдали удару по Одесі «шахедами»: багато руйнувань

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Одесу / ДСНС України / 27.05.2026

Окупаційні російські війська не припиняють здійснювати навмисні повітряні атаки на об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури приморських регіонів України. Ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) для завдання ударів по житлових кварталах та комерційних установах навколо обласного центру.

Цей обстріл Одеської області призвів до поранення мирних мешканців, спалахування масштабної пожежі та значного руйнування приватної власності. Про наслідки ворожого нальоту офіційно повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Для здійснення чергового воєнного злочину загарбники залучили барожуючі боєприпаси типу «шахед». Сили протиповітряної оборони вели інтенсивний вогонь, проте уламки та прямі влучання ворожих дронів зафіксували в Одеському районі.

Динаміка зростання кількості поранених та стан постраждалих

За початковими даними ОВА, безпосередньо після перших вибухів медики зафіксували поранення у чотирьох цивільних громадян. Мова йшла про двох чоловіків та двох жінок віком від 38 до 65 років. Проте під час проведення аварійно-рятувальних робіт кількість постраждалих мешканців стрімко збільшилась до 8 осіб. Серед поранених внаслідок вибухів опинилася 12-річна дитина. Лікарі оперативно госпіталізували двох важких пацієнтів, інші травмовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер детально описав перші хвилини після ворожого удару:

📢 «Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру нашого регіону. В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення Нової пошти, продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей».

Ліквідація пожежі та залучення екстрених служб ДСНС

Вибух спричинив миттєве займання в епіцентрі влучання. За офіційними даними рятувальників ДСНС, вогонь охопив будівлі місцевого зоомагазину, поштового відділення, великого торговельного центру та крамниці з алкогольними напоями. Вибухова хвиля також пошкодила кілька розташованих поруч житлових будинків та припарковані легкові автомобілі. На місці події вирувала масштабна пожежа, загальна площа якої досягла 1700 квадратних метрів.

Рятувальні підрозділи зуміли оперативно ліквідувати складне займання. До гасіння вогню та розбору завалів командування залучило 50 вогнеборців та 12 одиниць спеціальної інженерної техніки.

Паралельно з ліквідацією пожежі на локації активно працювали штатні психологи ДСНС. Вони надали екстрену психологічну допомогу місцевим мешканцям, які зазнали сильного шоку. Наразі комунальні служби продовжують прибирати уламки.

Раніше цього ж дня стало відомо, що російські артилеристи вбили шістьох цивільних мешканців у Донецькій області. Ще двоє мирних людей отримали важкі поранення, при цьому найбільших руйнувань зазнало місто Миколаївка.

Усі злочинні дії армії російської федерації задокументовані Національною поліцією для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.

Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 232 бойових зіткнення. Ворог запустив понад 4,5 тис. дронів-камікадзе та скинув 186 керованих авіабомб

