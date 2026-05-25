У Черксах працівник ТЦК перебував на капоті під час руху автівки

У місті Черкаси водій легкового автомобіля провіз на капоті представника мобілізаційного відомства (ТЦК). Після цього, керманич продовжив рух вулицями, утримуючи працівника ТЦК за периметром салону транспортного засобу. Відеозапис чергового резонансного інциденту оперативно поширили місцеві мешканці у соціальних мережах.

У понеділок, 25 травня 2026 року, офіційні представники Черкаського обласного ТЦК та СП повністю підтвердили інформацію про цю подію. Правоохоронці вже розпочали розшукові заходи для затримання цивільної людини.

За верифікованими даними оборонного відомства, інцидент трапився під час роботи «групи оповіщення» на вулиці Князя Ольгерда. Водій транспортного засобу проігнорував вимогу працівників ТЦК зупинитися для перевірки військово-облікових документів.

Перебіг подій

У ТЦК наполягають, що керманич автівки здійснив наїзд на працівника мобілізаційного центру. Він, начебто, продовжив активний рух із працівником ТЦК на капоті автомобіля. Потерпілого оперативно доправили до місцевого медичного закладу для проведення комплексного обстеження та надання допомоги.

На місце правопорушення негайно прибули слідчо-оперативні підрозділи Національної поліції України. Наразі слідчі встановлюють особу власника машини, збирають свідчення очевидців та вивчають записи з камер спостереження.

📢 «Водій транспортного засобу здійснив свідомий наїзд на посадову особу ТЦК та СП, після чого не зупинився та продовжив рух із військовослужбовцем на капоті. Постраждалого доправлено до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», — йдеться в офіційній заяві відомства.

Загальний аналіз безпекової ситуації та резонансні випадки в регіонах

Подібні інциденти на тлі силової мобілізації фіксуються в різних областях країни, що свідчить про високий рівень напруги. Наприклад, серйозна трагедія нещодавно сталася в Тернополі, де в туалеті місцевого ТЦК застрелився 46-річний чоловік. Його доставили до установи для уточнення облікових даних. Наразі за цим фактом органи прокуратури проводять суворе розслідування. Вони перевіряють дії службових осіб щодо можливого перевищення повноважень або доведення до самогубства.

Паралельно тривають судова та поліцейська перевірки щодо гучного випадку побиття ветерана війни у Шевченківському районі Києва. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Слідчі попередньо встановили, що колишній військовий дістав тілесні ушкодження під час конфлікту з представниками мобілізаційної групи оповіщення ТЦК. До її складу входили працівники районного ТЦК та члени добровільного формування місцевої територіальної громади (ДФТГ).

Юристи наголошують на необхідності суворого дотримання законів обома сторонами конфліктів. Будь-які прояви насильства на вулицях підлягають безумовному кримінальному покаранню.