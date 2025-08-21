Четвер, 21 Серпня, 2025
Мукачево під ракетним ударом: зруйноване підприємство, десятки людей у лікарні

Денис Молотов
21 серпня близько 4:40 ранку Мукачево сколихнула серія потужних вибухів. Про початок атаки повідомив інформаційний ресурс Івано-Франківськ 24/7. За попередніми даними, по території Закарпатської області ворог завдав удару крилатими ракетами.

О 5:18 міська рада підтвердила, що ракета влучила в один з об’єктів промислової інфраструктури. Йдеться про підприємство, яке було одним із найбільших роботодавців у регіоні та забезпечувало роботою тисячі мешканців громади і району. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Міська влада звернулася до жителів із закликом зберігати спокій і не поширювати фото чи відео з місця трагедії, аби не нашкодити роботі служб і безпеці населення.

Згодом стало відомо про численні жертви серед цивільних. Спершу повідомляли про 12 постраждалих, але згодом кількість збільшилася щонайменше до 15.

📢 «Внаслідок ракетної атаки у Мукачеві постраждали, попередньо, 15 людей. До Лікарні святого Мартина госпіталізували 12 постраждалих: 10 ушпиталили каретами «швидкої», двоє звернулися самостійно. Стан пацієнтів стабільний, шестеро з них залишаються у медзакладах», — повідомила Мукачівська міськрада.

За офіційною інформацією, п’ятеро потерпілих залишаються на стаціонарному лікуванні, ще один переведений до обласної лікарні. Медики провели дві екстрені операції. Двоє пацієнтів перебувають у травматологічному відділенні, ще один у хірургічному, одна людина — у неврологічному відділенні. Крім фізичних травм, фіксуються і випадки психотравм, з якими також працюють лікарі.

Місцева влада подякувала рятувальникам, медикам та всім, хто допомагає місту ліквідовувати наслідки російського удару.

📢 «Сьогодні Мукачево зазнало цілеспрямованої атаки ворога крилатими ракетами. Мішенню стало цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі мешканців нашої громади та району. На щастя, обійшлось без загиблих, але в наслідок удару сталась масштабна пожежа та є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога», — наголосили у міській адміністрації.

Рятувальники продовжують гасити пожежу. Через задимлення жителів закликають щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

📢 «До уваги жителів громади! У зв’язку із пожежею, внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті. Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю! Залишайтесь в укриттях до відбою!», — йшлось у повідомленні міської ради.

Водночас ніч на 21 серпня стала однією з найнапруженіших для всієї України. Окупанти здійснили масовану атаку з використанням ракет та дронів. Вибухи пролунали у Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. У Запоріжжі зафіксовані пошкодження промислової інфраструктури.

Близько 0:20 у Києві почали працювати сили ППО, було чути серію вибухів. Повторні вибухи відбулися майже о четвертій ранку. Також удари фіксувалися у Львівській області та Луцьку. За даними моніторингових каналів, ворог застосовував ракети типу «Кинджал» та «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря.

