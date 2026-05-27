Чим укомплектована російська ракета «Орєшнік» – ЗМІ

Військово-промисловий комплекс рф під час виробництва новітніх засобів ураження великої дальності дедалі частіше змушений спиратися на старі радянські конструкторські розробки через дію жорстких міжнародних технологічних обмежень. У новітній експериментальній зброї, яку російські окупаційні війська застосували минулого тижня по цивільній інфраструктурі міста Біла Церква, найімовірніше, повністю відсутні сучасні мікросхеми та вузли іноземного походження. Експерти не виявили там елементів західного, китайського чи японського виробництва. Головна причина полягає в тому, що ця балістична ракета, так званий «Орєшнік», базується на схемах, створених ще за часів СРСР. Про це в офіційному ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у середу, 27 травня 2026 року, передає «Укрінформ».

Посадовець нагадав, що цей запуск став уже третім зафіксованим випадком використання зазначеного типу озброєння проти України. Під час цієї атаки, яка відбулася в ніч на 24 травня, українським фахівцям вдалося зібрати значно більше уламків для проведення ретельних лабораторних аналізів. Орієнтовно 95 відсотків усіх доступних для вивчення елементів науковці знайшли на відкритій місцевості в полі. Інша невелика частина деталей прилетіла на територію кількох приватних гаражів.

📢 «95% всього, що було доступно в плані залишків, було в полі. Ну, і трошечки прилетіло в декілька гаражів», – сказав Власюк.

Технологічна оцінка зброї та її сильні сторони в умовах радіоелектронної боротьби

Водночас уповноважений президента підкреслив, що ця зброя все одно залишається надзвичайно небезпечною для цивільного населення та стратегічних об’єктів. Особливу загрозу вона становить у разі її повного бойового спорядження штатними бойовими блоками.

З точки зору інноваційного розвитку, аналізована балістична ракета «Орєшнік» поки що не демонструє високих технологічних показників. Проте використання застарілих радянських компонентів 1970–1980-х років має для ворога певну сильну сторону. Такі архітектурні рішення роблять її абсолютно несприйнятливою до впливу сучасних потужних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім того, виробничий цикл зброї не залежить від стабільності тіньових поставок імпортних радіодеталей.

📢 «Водночас з точки зору технологічності те, що ми бачимо, поки що не надто технологічна історія. З іншого боку, це становить і певною мірою сильну сторону (цієї зброї – ред.). Ми думаємо, що там немає іноземних компонентів, ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, дійсно сягають корінням в розробки 1970-80-х років. Це має перевагу в тому, що він не зазнає впливу РЕБ. І не сильно залежний від будь-яких поставок західних, китайських або японських компонентів», – сказав Власюк.

Повний комплекс наукових та криміналістичних експертиз залишків корпусу та двигунів триватиме приблизно один тиждень. Після цього фахівці оприлюднять розширений технічний звіт.

Аналіз свіжих крилатих ракет Х-101 та ліквідація каналів постачання мікросхем

Паралельно Владислав Власюк оприлюднив дані щодо інших засобів повітряного нападу, які загарбники залучили під час недільного масованого обстрілу. Слідчі зафіксували, що випущені по Київській області стратегічні крилаті ракети типу Х-101 були виготовлені безпосередньо перед пуском.

Вони зійшли з конвеєра російських заводів буквально в останні місяці. Аналогічні підозри у криміналістів є і щодо балістичних комплексів «Іскандер», точні дати виробництва яких наразі встановлюють лабораторії.

📢 «Тобто ті ракети Х-101, пущені по Київщині, це були максимально свіжі ракети, з конвеєра. Також бачили деякі балістичні Іскандери. Застосування балістики має свої особливості. Підозрюємо, що дата виготовлення багатьох цих Іскандерів теж буде дуже свіжа. Але ми поки що чекаємо на дані», — зауважив Владислав Власюк.

Також сили ППО зібрали велику кількість залишків ударних дронів типу «шахед». Попередній аналіз вказує, що ці безпілотники є дуже свіжими засобами ураження та містять нові іноземні плати.

📢 «Думаю, переконаємось в тому, що і ці Шахеди – це дуже свіжі засоби ураження з відносно свіжими іноземними компонентами», – додав Власюк.

Україна планує діяти рішуче після повної ідентифікації серійних номерів знайдених іноземних деталей. Усі дані про конкретні компанії-виробники Київ негайно передасть офіційним органам тих держав, де юридично зареєстровані ці заводи.

Санкційний тиск уже дає реальні результати для фронту. Від початку 2026 року завдяки спільній роботі українських експертів та правоохоронних органів США вдалося повністю ліквідувати близько 10 сталих міжнародних каналів постачання американської мікроелектроніки для потреб російського ВПК.

👉 Нагадаємо, що 24 травня ворог випустив дві ракети «Орєшнік» із полігону Капустін Яр. Одна з них впала через технічну несправність на окупованій території Донеччини.