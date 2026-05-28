ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Замах на міського голову П’ятихаток: правоохоронці затримали підозрюваного

Денис Молотов
Замах на міського голову П’ятихаток: правоохоронці затримали підозрюваного
Фото: Офіс генерального прокурора / 28.05.2026

У Дніпропетровській області правоохоронні органи затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні збройного нападу на міського голову міста П’ятихатки. Про це офіційно повідомила пресслужба регіональної прокуратури у четвер, 28 травня.

Співробітники правоохоронних органів провели комплекс невідкладних слідчих дій та офіційно висунули затриманому перші звинувачення відповідно до Кримінального кодексу України.

📢 «За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі уповноважені прокурори та слідчі вирішують питання щодо направлення клопотання до суду. Затриманому чоловіку планується обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове слідство триває, а силовики встановлюють усі супутні обставини цієї справи.

Причина та хронологія збройного конфлікту

У прокуратурі оприлюднили передісторію кримінального злочину. Напад відбувся у вівторок, 26 травня, приблизно о 10:40 ранку безпосередньо поблизу адміністративної будівлі П’ятихатської міської ради.

Послідовність розгортання подій за даними слідства:

  • Між посадовцем та місцевим жителем виник гострий словесний конфлікт. Суперечка почалася під час обговорення питання щодо самовільного використання об’єктів комунальної власності громади.
  • Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, раптово дістав ніж. Нападник завдав міському голові ножового поранення у ділянку грудної клітини.

На місце події викликали медиків та правоохоронців. Постраждалого керівника міста терміново госпіталізували до медичного закладу. Наразі поранений мер перебуває під наглядом лікарів у тяжкому стані.

Подібні інциденти за участю посадовців міськрад

Нинішній випадок застосування зброї проти представників місцевого самоврядування є не єдиним за останній місяць. Правоохоронці нагадали, що аналогічний резонансний інцидент нещодавно зафіксували в іншому регіоні країни.

Зокрема, 12 травня сталася стрілянина безпосередньо у приміщенні міської ради міста Світловодськ, що на Кіровоградщині. Тоді перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь із вогнепальної зброї всередині будівлі виконавчого комітету. Внаслідок тієї стрілянини також були офіційно зафіксовані постраждалі особи.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві відкрили інноваційний хаб для підтримки релокованого бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Олексій Харченко передав поліції Луганщини техніку для роботи в зоні бойових дій

ЛУГАНЩИНА

Трамп назвав умову для укладання угоди з Іраном

ВАЖЛИВО

У Дніпрі затримано власника бізнесу на Луганщині за пособництво державі-агресору

КРИМІНАЛ

Місія МВФ прибула до Києва та розпочинає роботу

ВАЖЛИВО

У Києві ТЦК побили ветерана з інвалідністю: офіційна інформація

ВАЖЛИВО

Ворог зосередив до третини атак на двох напрямках – Генштаб оновив карти

ВІЙНА

Ворог здійснив 210 атак та запустив 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Рада ЄС виділила Україні майже 2,8 млрд євро

ВАЖЛИВО

У МЗС України відповіли на нові повітряні погрози кремля

ВАЖЛИВО

У Севастополі обмежили продаж бензину та ввели талони на дизель

ПОДІЇ

Європа починає думати, що путін розширить війну за межі України – WSJ

ПОДІЇ

Ворог за минулу добу здійснив майже 250 атак та запустив понад 9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Фейк: Зеленський погрожує превентивним ударом по Білорусі

СТОПФЕЙК

Фейк: Китай відмовив Україні у відстрочці боргу в 30,8 млрд доларів

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип