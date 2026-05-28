Замах на міського голову П’ятихаток: правоохоронці затримали підозрюваного

У Дніпропетровській області правоохоронні органи затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні збройного нападу на міського голову міста П’ятихатки. Про це офіційно повідомила пресслужба регіональної прокуратури у четвер, 28 травня.

Співробітники правоохоронних органів провели комплекс невідкладних слідчих дій та офіційно висунули затриманому перші звинувачення відповідно до Кримінального кодексу України.

📢 «За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі уповноважені прокурори та слідчі вирішують питання щодо направлення клопотання до суду. Затриманому чоловіку планується обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове слідство триває, а силовики встановлюють усі супутні обставини цієї справи.

Причина та хронологія збройного конфлікту

У прокуратурі оприлюднили передісторію кримінального злочину. Напад відбувся у вівторок, 26 травня, приблизно о 10:40 ранку безпосередньо поблизу адміністративної будівлі П’ятихатської міської ради.

Послідовність розгортання подій за даними слідства:

Між посадовцем та місцевим жителем виник гострий словесний конфлікт. Суперечка почалася під час обговорення питання щодо самовільного використання об’єктів комунальної власності громади.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, раптово дістав ніж. Нападник завдав міському голові ножового поранення у ділянку грудної клітини.

На місце події викликали медиків та правоохоронців. Постраждалого керівника міста терміново госпіталізували до медичного закладу. Наразі поранений мер перебуває під наглядом лікарів у тяжкому стані.

Подібні інциденти за участю посадовців міськрад

Нинішній випадок застосування зброї проти представників місцевого самоврядування є не єдиним за останній місяць. Правоохоронці нагадали, що аналогічний резонансний інцидент нещодавно зафіксували в іншому регіоні країни.

Зокрема, 12 травня сталася стрілянина безпосередньо у приміщенні міської ради міста Світловодськ, що на Кіровоградщині. Тоді перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь із вогнепальної зброї всередині будівлі виконавчого комітету. Внаслідок тієї стрілянини також були офіційно зафіксовані постраждалі особи.