ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика

Денис Молотов
У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика
Фото: Національна поліція України / 28.05.2026

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину – зґвалтуванні та вбивстві 11-річного хлопчика. Тіло дитини зі зв’язаними руками виявили у покинутій будівлі. Жертва злочину зникла наприкінці травня. Про це інформує пресслужба Нацполіції та Офісу генпрокурора у четвер, 28 травня.

Хронологія зникнення та пошукові заходи

Події розгорталися протягом кількох днів. Так, 27 травня ввечері правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 11-річного хлопчика, котрий ще 26 травня близько 13:00 пішов гуляти та не повернувся додому. Отримавши виклик, сили поліції негайно розпочали пошукові дії.

Правоохоронці розпочали пошуки дитини, встановили коло спілкування хлопчика та опитали знайомих і родичів. Також з’ясували, що ввечері у день зникнення дитина телефонувала бабусі та повідомила, що залишиться ночувати у товариша, однак туди так і не потрапила.

Згодом до розслідування долучилися додаткові оперативні відомості. З’ясувалося, що очевидці бачили хлопчика з невідомим чоловіком. Оперативники встановили особу підозрюваного – ним виявився 40-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини.

Виявлення тіла та свідчення затриманого

Пошукова операція завершилася трагічно у четвер вранці. Картину злочину правоохоронці встановили після огляду місця події та перших слідчих дій із затриманим.

28 травня близько 10:00 у покинутій будівлі у Дніпрі правоохоронці виявили тіло дитини зі зв’язаними за спиною руками та ознаками насильницької смерті.

За словами затриманого, 27 травня близько 12:30 він зґвалтував дитину, а потім задушив її.

⚖️ Правова кваліфікація та слідчі дії

Наразі слідство збирає доказову базу для оголошення остаточного обвинувачення. Попередньо встановлено, що підозрюваний був знайомий із потерпілим.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство малолітнього за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Наразі керівництво Дніпропетровської обласної прокуратури, Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ювенальні прокурори та правоохоронці працюють на місці події й встановлюють усі обставини злочину.

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 19 травня 2026 року, на Волині завершився судовий розгляд резонансної кримінальної справи. Суд визнав місцевого тренера з волейболу винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повітряні сили підтвердили атаку «Орєшніком» по столичному регіону

ВАЖЛИВО

Чоловіка з малолітньою донькою годинами утримували в ТЦК Кропивницького – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс»

ВАЖЛИВО

Розширено фінансування оборонної ініціативи PURL для ЗСУ

ВЛАДА

На росії готуються оголосити мобілізацію

ВАЖЛИВО

Кремінська громада виділила кошти на матеріальну допомогу для мешканців

ЛУГАНЩИНА

НКРЕКП готує рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії

ЕКОНОМІКА

Ворог здійснив 256 штурмів та запустив понад 5,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Зеленський на зустрічі зі “слугами” назвав умови завершення гарячої фази війни до листопада

ПОЛІТИКА

Рубіжанська громада погодила виплату 630 тисяч гривень для Захисників

ЛУГАНЩИНА

Олексій Харченко передав поліції Луганщини техніку для роботи в зоні бойових дій

ЛУГАНЩИНА

Ворог 65 разів атакував позиції Сил оборони, найактивніше діє на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Збереження ідентичності в умовах війни: як Гірська МВА забезпечує соціальну адаптацію земляків

ЛУГАНЩИНА

Скорочення виробництва сталі в Україні та світі

ЕКОНОМІКА

Олексій Харченко очолив делегацію з Луганщини на IV Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип