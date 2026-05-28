У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину – зґвалтуванні та вбивстві 11-річного хлопчика. Тіло дитини зі зв’язаними руками виявили у покинутій будівлі. Жертва злочину зникла наприкінці травня. Про це інформує пресслужба Нацполіції та Офісу генпрокурора у четвер, 28 травня.

Хронологія зникнення та пошукові заходи

Події розгорталися протягом кількох днів. Так, 27 травня ввечері правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 11-річного хлопчика, котрий ще 26 травня близько 13:00 пішов гуляти та не повернувся додому. Отримавши виклик, сили поліції негайно розпочали пошукові дії.

Правоохоронці розпочали пошуки дитини, встановили коло спілкування хлопчика та опитали знайомих і родичів. Також з’ясували, що ввечері у день зникнення дитина телефонувала бабусі та повідомила, що залишиться ночувати у товариша, однак туди так і не потрапила.

Згодом до розслідування долучилися додаткові оперативні відомості. З’ясувалося, що очевидці бачили хлопчика з невідомим чоловіком. Оперативники встановили особу підозрюваного – ним виявився 40-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини.

Виявлення тіла та свідчення затриманого

Пошукова операція завершилася трагічно у четвер вранці. Картину злочину правоохоронці встановили після огляду місця події та перших слідчих дій із затриманим.

28 травня близько 10:00 у покинутій будівлі у Дніпрі правоохоронці виявили тіло дитини зі зв’язаними за спиною руками та ознаками насильницької смерті.

За словами затриманого, 27 травня близько 12:30 він зґвалтував дитину, а потім задушив її.

⚖️ Правова кваліфікація та слідчі дії

Наразі слідство збирає доказову базу для оголошення остаточного обвинувачення. Попередньо встановлено, що підозрюваний був знайомий із потерпілим.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство малолітнього за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Наразі керівництво Дніпропетровської обласної прокуратури, Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ювенальні прокурори та правоохоронці працюють на місці події й встановлюють усі обставини злочину.

