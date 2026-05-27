Допомога фронту: Луганщина пришвидшила виділення коштів та посилила контроль над витратами

Луганська область оптимізувала механізм фінансової підтримки Збройних Сил України. Регіон перейшов на єдину систему управління оборонними витратами, що дозволило значно пришвидшити бюрократичні процедури та забезпечити максимальну прозорість фінансування підрозділів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 27 травня.

Питанням синхронізації роботи в регіонах стосовно виконання пріоритетів Уряду була присвячена нарада з начальниками ОВА, яку провела Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Обороноздатність держави стала одним з основних питань порядку денного. Під час засідання з керівниками областей були розглянуті проблемні питання і визначені першочергові завдання у сфері підтримки армії та будівництва захисних споруд.

Фортифікації та фінансова централізація

Попри те, що майже вся територія Луганської області наразі перебуває під тимчасовою окупацією, державні інституції та комунальні структури регіону продовжують активно працювати на перемогу України. Організаційні зміни та залучення ресурсів дозволяють ефективно допомагати Силам оборони на суміжних ділянках фронту.

Підсумки цієї роботи та нові підходи до розподілу коштів озвучив очільник Луганщини:

📢 «Майже уся територія Луганщини окупована. Та ми не припиняємо допомогу Силам оборони. Наші комунальні підприємства тривалий час будували оборонні споруди на Донеччині. Не зменшується й підтримка військових частин. За моєю пропозицією Луганщина централізувала допомогу фронту з місцевих бюджетів. Це пришвидшило виділення коштів та посилило контроль над витратами».

Двоетапний контроль: як розподіляють мільйони

Нова модель фінансування унеможливлює хаотичні витрати та забезпечує цільове використання кожної гривні з бюджетів громад Луганської області. Кожен фінансовий запит від військових з’єднань проходить через чіткий алгоритм перевірки та погодження.

🔹Етап 1: Експертна оцінка

Спочатку кожне звернення та кожну потребу бригад ретельно розглядає спеціальна робоча група “Прозорість і підзвітність”. Фахівці перевіряють обґрунтованість запитів та ціноутворення.

🔹Етап 2: Фінальне затвердження

Після детального аналізу та у разі позитивного висновку робочої групи, остаточне рішення ухвалює вищий колегіальний орган безпеки регіону.

Про практичні результати такої роботи за останній період повідомив керівник ОВА Олексій Харченко:

📢 «Кожен запит від бригад ретельно розглядає робоча група “Прозорість і підзвітність”. За підсумками, у разі позитивного рішення, Рада оборони Луганщини затверджує виділення грошей. Тільки за останній місяць на допомогу фронту ми спрямували близько 120 мільйонів гривень», – наголосив начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко за підсумками зустрічі.

1 з 4

Завдяки впровадженій централізації, допомога фронту від Луганщини стала прикладом ефективного управління ресурсами в умовах воєнного стану, коли навіть окупований регіон знаходить можливості системно фінансувати українське військо.

👉 Також нагадаємо, що Рада оборони Луганської області затвердила фінансування потреб українських Захисників на суму 120,2 млн гривень. Кошти будуть спрямовані на забезпечення 17 військових підрозділів.