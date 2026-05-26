Іран може вивезти ядерні запаси до КНР в межах угоди з США – ЗМІ

Іран може вивезти ядерні запаси до КНР в межах угоди з США – ЗМІ
Ісламська Республіка Іран під час закритих міжнародних консультацій оголосила про свою принципову готовність передати наявний високозбагачений уран Китаю. Цей крок розглядається як ключовий компроміс у межах підготовки нової стратегічної угоди між Тегераном та Сполученими Штатами Америки. Про це у понеділок, 25 травня 2026 року, поінформували високопоставлені дипломатичні джерела авторитетного телеканалу Al Arabiya.

Пекінська сторона в цій складній схемі має виступити головним гарантом безпеки та надійним утримувачем небезпечних ядерних матеріалів.

За даними конфіденційних джерел, іранська влада вимагає від Пекіна надання жорстких та довгострокових безпекових гарантій перед остаточним підписанням будь-якого документа з Білим домом. Головною метою цієї угоди для Тегерана є повне припинення воєнних дій та скасування економічних санкцій.

Переговори у Досі та розблокування Ормузької протоки

Зокрема, ключова вимога Ірану полягає в тому, щоб весь накопичений ядерний потенціал вивезли саме до КНР. Тим часом міжнародне інформаційне агентство Reuters повідомляє, що іранські переговірники наразі проводять інтенсивні прямі зустрічі в Досі.

Потенційну угоду зі США вони детально обговорюють за безпосереднього посередництва прем’єр-міністра Катару. Робота дипломатів фокусується на двох найгостріших регіональних питаннях.

  • Першим є негайне відкриття для судноплавства стратегічної Ормузької протоки.
  • Другим центральним пунктом залишається подальша доля та фізичний контроль над запасами ядерного палива.

Цей дипломатичний компроміс виглядає більш реалістичним на тлі попередніх войовничих заяв іранського релігійного керівництва. Раніше новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї особисто видав суворий наказ, який категорично забороняв вивозити з країни запаси високозбагаченого урану за будь-яких умов.

Сім днів Трампа та позиція Державного департаменту США

Більше того, до початку переговорного процесу офіційний Тегеран відкрито пригрозив негайно розпочати збагачення наявного урану до збройових 90 відсотків. Це мало відбутися у разі нових військових або ракетних атак з боку збройних сил США чи Ізраїлю. Проте жорсткий тиск нової американської адміністрації змусив іранську сторону змінити позицію.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп висунув безкомпромісну вимогу. Він хоче, щоб нова всеосяжна угода з Іраном була повністю узгоджена та підписана у суворий семиденний термін. за інформацією закордонних мас-медіа, станом на вечір 24 травня стратегічний документ був готовий вже на 95 відсотків.

Офіційний Вашингтон надсилає Тегерану чіткі та недвозначні сигнали про неприпустимість затягування часу. Державний секретар США Марко Рубіо публічно заявив, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. Білий дім або укладе максимально вигідну для себе та союзників угоду з Іраном, або остаточно вирішить це ядерне питання в інший, силовий спосіб.

Саме тому варіант, за якого Іран віддасть високозбагачений уран Китаю, наразі залишається єдиним реальним шансом для Тегерана уникнути великої війни. Міжнародні спостерігачі очікують на фінальні заяви лідерів держав уже до кінця поточного тижня.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз посилює нормативно-правовий тиск на Тегеран через його деструктивні дії у стратегічно важливих акваторіях Близького Сходу. Рада ЄС офіційно затвердила оновлений та суттєво розширений механізм обмежувальних заходів.

