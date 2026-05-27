Оголошено логістичний локдаун: Україна нищитиме тил армії рф

Україна розпочинає масштабну технологічну операцію у глибокому тилу ворога. Для системного руйнування військових спроможностей окупаційних військ на оперативній глибині запускається нова ініціатива. Про старт проєкту повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Фейсбук у середу, 27 травня.

📢 «Наше завдання – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії», – написав він.

Головна мета координації Міноборони та Генерального штабу — суттєве масштабування ударних засобів середнього радіуса дії (middle strike).

Статистика втрат ворога та перехоплення ініціативи

За словами Федорова, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті і ціна просування для росіян постійно зростає. Міністр навів конкретні цифри, які відображають динаміку бойових дій та ефективність українських ударів.

📢 «Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп», – розповів міністр.

Урядовець підкреслив, що за останні місяці сили оборони продемонстрували значний прогрес. Зокрема, було вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

Технологічна перевага та middle strike

Ефективне ураження логістичних вузлів окупантів прямо впливає на інтенсивність боїв безпосередньо на лінії зіткнення. Аналітика чітко демонструє цей зв’язок.

📢 «Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян – то менше штурмових дій відбувається на ЛБЗ. Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою», – зазначив він.

Наразі ключовим пріоритетом є максимальне розширення цих спроможностей для створення суцільної зони блокування постачань. Реалізація задуманого плану відбуватиметься у кілька послідовних кроків, які поєднують пряме фінансування підрозділів та великі державні закупівлі.

🔹 Перший етап: гроші для ефективних підрозділів

У межах першого етапу програми Міноборони разом з Генштабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Ці ресурси розподіляються за прозорим принципом оцінки результатів роботи. Федоров поінформував, що гроші отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися.

🔹 Другий етап: централізовані конкурси

Паралельно в межах другого етапу програми централізовано будуть запущені тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike. Очікується, що цей крок залучить до співпраці широке коло вітчизняних та іноземних виробників.

📢 «Відкриті конкурси – це не лише швидкість та масштабування виробництва. Це також конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів. Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці», – резюмував Михайло Федоров.

Завдяки реалізації обох етапів програма «Логістичний локдаун» має створити умови, за яких стабільне забезпечення передових підрозділів армії рф стане неможливим.

