Нижньотеплівська громада: мережа адмінпослуг для ВПО у регіонах України

Нижньотеплівська сільська військова адміністрація (СВА) Щастинського району Луганської області активно впроваджує власну унікальну модель довгострокової підтримки та взаємодії з евакуйованими земляками. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Ключовою основою цієї системної роботи стали безперервна відкрита комунікація, комплексний індивідуальний супровід кожної родини та створення умов для прямого особистого контакту з людьми незалежно від місця їхнього поточного перебування.

В громаді переконані, що консолідація спільноти не завжди вимірюється виключно масштабними інфраструктурними планами. Головним завданням є щоденна увага до проблем кожного переселенця, яка дозволяє надавати якісну соціальну допомогу для ВПО у різних куточках України.

Міжгромадська інтеграція та географія надання адміністративних послуг

Для підвищення доступності державних послуг місцева влада зробила особливий акцент на розширенні партнерських зв’язків із колегами з інших релокованих установ.

Нижньотеплівська сільська військова адміністрація офіційно уклала двосторонні меморандуми про співпрацю з Айдарською та Лисичанською громадами.

Завдяки цій міжмуніципальній координації на базі діючого Координаційного центру допомоги переселенцям з Луганської області у місті Івано-Франківськ щоп’ятниці розпочав прийом профільний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім того, кожної другої п’ятниці поточного місяця безпосередньо у цій установі проводиться особистий прийом громадян начальником Нижньотеплівської СВА.

Паралельно аналогічний трек взаємодії розгорнули у місті Дніпро, де на базі гуманітарного штабу Лисичанської міської військової адміністрації кожної третьої п’ятниці місяця особистий прийом переселенців проводить заступник начальника з питань взаємодії з громадськістю.

Для жителів невеликої сільської громади, які наразі розпорошені по різних областях країни, такі зустрічі виходять далеко за межі отримання стандартних довідок. Особистий контакт дозволяє людям оперативно ставити гострі життєві запитання, отримувати верифіковані відповіді та відчувати постійну присутність рідного муніципалітету поруч. Подібний формат тримає переселенців у єдиному інформаційному та культурному просторі.

📢 «Коли є можливість особисто зустрітися, поставити запитання та отримати відповідь, з’являється відчуття, що громада залишається поруч», – розповідає мешканка Нижньотеплівської громади Галина.

Підтримка ветеранів війни та розвиток ментальної стійкості

Окремим стратегічним пріоритетом у діяльності Нижньотеплівської громади залишається всебічний захист та медико-соціальний супровід українських ветеранів.

Під час нещодавньої робочої поїздки представників громади до ветерана війни та особи з інвалідністю другої групи, який наразі мешкає на Івано-Франківщині, посадовці детально обговорили його нагальні побутові потреби та визначили чіткі напрями подальшої цільової підтримки.

Профільні спеціалісти адміністрації на постійній основі надають демобілізованим воїнам інформаційну, юридичну та психологічну допомогу, а також підтримують безперервний зв’язок із захисниками, які проходять тривалі курси лікування чи реабілітації у медичних закладах країни.

Протягом усього року евакуйовані мешканці також активно долучаються до загальнодержавних та пам’ятних заходів, тематичних патріотичних зустрічей та розвивальних подій для дітей. Значна частина таких соціальних ініціатив успішно реалізується спільно з представниками приймаючих територіальних громад, що прискорює адаптацію переселенців.

Начальниця Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Олена Коробка зазначає, що навіть у межах невеликого муніципалітету критично важливо забезпечити умови, за яких кожен житель відчуватиме реальну увагу та причетність до життя рідного краю.

📢 «Навіть у невеликій громаді важливо, щоб кожен мешканець, незалежно від життєвих обставин, відчував підтримку, увагу та причетність до життя громади», – йдеться у повідомленні.

Досвід установи доводить, що консолідація суспільства базується на готовності бути поруч у найважчі хвилини.

