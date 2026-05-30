США планують наростити виробництво зброї для України

Адміністрація Сполучених Штатів Америки розпочинає масштабну перебудову своєї оборонно-промислової бази з метою забезпечення довгострокових постачань військової техніки. США планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для ефективного захисту від російської агресії. Про це офіційно заявив міністр оборони/війни США Піт Гегсет під час спеціального пресбрифінгу в суботу, 30 травня.

За словами глави Пентагону, офіційний Вашингтон наразі докорінно змінює свій стратегічний підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших дефіцитних видів озброєння. Нова промислова політика має дозволити приватним та державним оборонним компаніям оперативно постачати на склади значно більші обсяги готової продукції.

Зміна промислової стратегії

Керівник американського оборонного відомства чітко дав зрозуміти, що мова йде не про косметичні зміни, а про повноцінне масштабування ліній по всьому спектру військово-промислового комплексу.

📢 «Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру можливостей, де ми можемо допомогти Україні», – сказав міністр оборони США.

Нова модель взаємодії уряду США з приватними оборонними підрядниками передбачатиме:

Укладання довгострокових багаторічних контрактів для стабільності інвестицій;

Спрощення бюрократичних процедур під час сертифікації нових виробничих потужностей;

Модернізацію та розширення ліній з випуску артилерійських снарядів і ракет.

Ефективність Києва та розморожування фінансової допомоги

Нинішні кроки Вашингтона щодо розширення можливостей свого ВПК координуються у тісній співпраці з іншими західними союзниками України.

Раніше міністр оборони/війни США Піт Гегсет публічно заявив, що країни Європи також істотно збільшили власні обсяги фінансової та військової допомоги українській державі. При цьому глава Пентагону окремо відзначив, що офіційний Київ продемонстрував надзвичайно високу ефективність та точність у практичному використанні всієї наданої західної підтримки на полі бою.

Паралельно з довгостроковим плануванням виробництва озброєння та боєприпасів, США продовжують виділяти поточні ресурси. Зокрема, наприкінці квітня міністр оборони/війни оголосив, що Пентагон офіційно розморозив 400 мільйонів доларів, які були цільовим призначенням виділені для екстреної підтримки України. Ці кошти дозволили покрити найбільш гострі та першочергові потреби Сил оборони України у засобах протиповітряної оборони та артилерійських засобах ураження.

