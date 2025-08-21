Четвер, 21 Серпня, 2025
Денис Молотов
росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

В ніч із 20 на 21 серпня росія здійснила комбіновану атаку на Україну. З 18:40 середи по ранок четверга агресор випустив по українських регіонах 614 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків збитих ракет та дронів ще у трьох місцях.

За даними Сил оборони, росія атакувала:
  • 574 дронами-камікадзе типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Гвардійське (окупований Крим);
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Липецької та Воронезької областей;
  • 2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронежа;
  • 19 крилатими ракетами Х-101 із району Саратовської області;
  • 14 крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря;
  • 1 ракетою невстановленого типу з території Криму.
Дії української ППО

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураженняАтаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи БпЛА Сил оборони України.

Станом на 09:00 21 серпня підтверджено знищення/подавлення 577 цілей:

  • 546 дронів типу «Shahed»;
  • 1 ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр».
Наслідки ударів

Найбільших руйнувань зазнали Львів і область. У Львові внаслідок ракетного удару та падіння уламків загинула одна людина, ще троє поранені. Пошкоджено десятки житлових будинків, дитячий садок і кілька автомобілів.

У Мукачево постраждали щонайменше 12 людей, десятьох із них госпіталізували.

Вибухи цієї ночі також фіксували у Луцьку, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. У Запоріжжі під вогонь потрапила промислова інфраструктура.

Крім того, близько 0:20 та повторно о 4-й ранку росія атакувала Київ ударними дронами. У столиці спрацювали сили ППО, мешканці чули серію вибухів.

