росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

В ніч із 20 на 21 серпня росія здійснила комбіновану атаку на Україну. З 18:40 середи по ранок четверга агресор випустив по українських регіонах 614 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків збитих ракет та дронів ще у трьох місцях.

За даними Сил оборони, росія атакувала:

574 дронами-камікадзе типу « Shahed » та безпілотниками-імітаторами з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Гвардійське (окупований Крим);

» та безпілотниками-імітаторами з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Гвардійське (окупований Крим); 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Липецької та Воронезької областей;

з повітряного простору Липецької та Воронезької областей; 2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронежа;

із Воронежа; 19 крилатими ракетами Х-101 із району Саратовської області;

із району Саратовської області; 14 крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря;

із Чорного моря; 1 ракетою невстановленого типу з території Криму.

Дії української ППО

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи БпЛА Сил оборони України.

Станом на 09:00 21 серпня підтверджено знищення/подавлення 577 цілей:

546 дронів типу «Shahed»;

1 ракети Х-47М2 «Кинджал»;

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр».

Наслідки ударів

Найбільших руйнувань зазнали Львів і область. У Львові внаслідок ракетного удару та падіння уламків загинула одна людина, ще троє поранені. Пошкоджено десятки житлових будинків, дитячий садок і кілька автомобілів.

У Мукачево постраждали щонайменше 12 людей, десятьох із них госпіталізували.

Вибухи цієї ночі також фіксували у Луцьку, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. У Запоріжжі під вогонь потрапила промислова інфраструктура.

Крім того, близько 0:20 та повторно о 4-й ранку росія атакувала Київ ударними дронами. У столиці спрацювали сили ППО, мешканці чули серію вибухів.