Нетаньягу наказав армії збільшити контроль до 70% території Сектора Гази

Військове керівництво Ізраїлю отримало офіційний наказ щодо суттєвого розширення зони проведення бойових дій та посилення військової присутності на Близькому Сході. Армія має збільшити площу окупованих зон в анклаві. Про це публічно заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Його офіційну заяву, озвучену у четвер, 28 травня, наводить американський телеканал NBC News.

Глава ізраїльського уряду наголосив, що операція просувається за чітко визначеним графіком, а тиск на позиції супротивника координується на всіх оперативних напрямках.

📢 «Ми досягли 50 (відсотків – ред.), потім перейшли до 60. Моє завдання – рухатися далі, давайте будемо діяти крок за кроком. Перш за все, до 70. Давайте почнемо з цього. Ми чинимо тиск з усіх боків. Із залишками розберемося пізніше», – сказав Нетаньягу.

Хронологія контролю та поточна гуманітарна ситуація

Американські журналісти з NBC News нагадують, що широкомасштабний ізраїльський наступ розпочався як пряма відповідь на масоване вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю, яке відбулося 7 жовтня 2023 року. З того часу, за результатами тривалих боїв, ізраїльські сили безпеки змогли зберегти стабільний контроль над більш ніж половиною території цього палестинського анклаву.

Подальше нарощування військової присутності Ізраїлю безпосередньо позначається на становищі цивільного населення. Поточна гуманітарна ситуація характеризується такими показниками:

Близько 2 мільйонів палестинців опинилися затиснутими на вкрай обмеженій та невеликій за площею території;

Більшість із цих людей наразі мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб;

Значна частина цивільних змушена проживати у тимчасових наметах серед руїн повністю зруйнованих міст.

Паралельно з цим фіксуються серйозні обмеження і на морі. Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно заблокував нову міжнародну морську місію до Гази. Ізраїльська сторона заявила, що судна не перевозили суттєвої гуманітарної допомоги, а саму ініціативу назвала виключно політичним жестом.

Статус мирних домовленостей та «жовта лінія»

Нинішня заява Біньяміна Нетаньягу про розширення операції фактично демонструє неефективність попередніх дипломатичних зусиль міжнародної спільноти.

У жовтні 2025 року конфліктуючі сторони за безпосереднього посередництва Сполучених Штатів Америки змогли укласти офіційне перемир’я. Проте цей документ у підсумку так і не зміг остаточно зупинити регулярні ізраїльські атаки. Також ці домовленості не забезпечили виконання однієї з головних умов Ізраїлю — повного роззброєння угруповання ХАМАС.

Згідно з початковим текстом тієї мирної угоди, ізраїльські війська мали спочатку поетапно відступити до спеціально визначеної «жовтої лінії». Ця маркувальна лінія офіційно позначає узгоджені кордони їхнього поточного контролю. Вже після завершення цього етапу міжнародні посередники очікували на початок більш тривалого та повного виведення ізраїльських сил безпеки з території Сектора Гази.

