До суду скеровано справу ексначальника колонії на Луганщині за катування полонених

Служба безпеки України завершила збір доказової бази щодо воєнних злочинів та державної зради з боку представників колишнього правоохоронного корпусу на Луганщині. Перед судом постане експосадовець, який очолив інквізиційну пенітенціарну установу на загарбаній території. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідчі зібрали докази злочинної діяльності ексначальника колонії на тимчасово окупованій Луганщині, у якій в нелюдських умовах утримувались українські військовополонені Суходільської виправної установи.

За офіційними матеріалами кримінальної справи, підозрюваний є колишнім кадровим працівником української пенітенціарної служби, який після окупації регіону свідомо перейшов на бік ворога.

Хронологія псевдокар’єри: від «мвс лнр» до російського «уфсін»

Процесуальні дії дозволили детально відновити весь шлях колаборанта в окупаційних структурах. Його «кар’єрне» зростання під керівництвом загарбників відбувалося у кілька етапів:

Жовтень 2022 року. Фігурант отримав від загарбників псевдопосаду «в.о. начальника Суходільської виправної колонії управління виконання покарань мвс лнр».

Початок 2023 року. Рашисти провели реорганізацію та перевели цей пенітенціарний заклад у пряме підпорядкування російського «уфсін». Установу офіційно перейменували на «федеральну казенну установу «виправна колонія №4».

Перепризначення. Фігуранта було повторно затверджено на посаді, тепер уже як офіційного начальника російської катівні.

Саме ця установа за рішенням військового командування рф стала місцем тривалого незаконного утримання українських військовополонених.

Свідчення про катування

Головним підґрунтям для обвинувачення стали прямі свідчення очевидців. СБУ отримала від колишніх українських в’язнів, які повернулися з полону в межах міжнародних обмінів, детальні дані про умови тримання. Вони розповіли про систематичні факти психологічного та жорстокого фізичного насильства, а також про умисне заподіяння полоненим воїнам значних страждань з боку адміністрації.

Намагаючись максимально вислужитись перед окупантами, керівник «зони» регулярно віддавав своїм підлеглим прямі накази про проведення катувань українських військовополонених Суходільської колонії. Паралельно з цим начальник займався банальним розкраданням внутрішнього майна самої установи та зловживав своїм службовим становищем задля власного збагачення.

У січні 2024 року «кар’єра» зрадника несподівано добігла кінця: російські куратори усунули його з посади з формулюванням «за корупційні проступки».

⚖️ Судовий розгляд та загроза ув’язнення

Наразі слідчі Служби безпеки України повністю завершили щодо фігуранта досудове розслідування. Усі зібрані матеріали разом з обвинувальним актом уже офіційно перебувають на розгляді у суді.

Зловмисник офіційно обвинувачується у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України;

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до 15 років позбавлення волі;

Вироком суду також передбачена обов’язкова повна конфіскація всього особистого майна фігуранта.

Комплексне розслідування у цій справі здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

