Ракетний удар по Дергачах: двоє загиблих, 19 поранених та масштабні руйнування

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані акти агресії проти промислового потенціалу та цивільного населення прикордонних районів Слобожанщини. Ворог завдав чергового удару по інфраструктурних об’єктах міста Дергачі Харківського району. Про це повідомив начальник Харківської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та представники місцевого самоврядування.

Цей черговий жорстокий ракетний обстріл Дергачів призвів до людських жертв, масштабних займань та суттєвих матеріальних збитків.

На жаль, за останніми верифікованими даними, кількість жертв ворожого нападу безпосередньо у місті зросла до двох людей. Рятувальники та медики підтвердили загибель 68-річного місцевого жителя. Згодом стало відомо, що від отриманих тяжких травм помер ще один цивільний чоловік 25 років.

Госпіталізація постраждалих та стан поранених

Внаслідок вибухів та ураження уламками загалом постраждали 19 мирних громадян. Бригади екстреної медичної допомоги невідкладно госпіталізували до обласних та районних клінічних лікарень 17 людей із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями різного ступеня важкості.

Серед госпіталізованих пацієнтів перебувають 15 чоловіків та дві жінки. Троє поранених чоловіків наразі перебувають у реанімаційних відділеннях у стабільно важкому стані. У решти доставлених до лікарень громадян медики фіксують стан середньої тяжкості. Кваліфіковані лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Ще двом місцевим жителям медики надали екстрену допомогу безпосередньо на місці події. Фахівці допомогли 47-річній жінці та 74-річному чоловіку, які зазнали гострої реакції на сильний психологічний стрес.

📢 «19 людей постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Дергачів. Госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу», — зазначив Олег Синєгубов.

Руйнування промислової інфраструктури та ліквідація наслідків

Цілю ворожого обстрілу стали виключно мирні комерційні об’єкти. Під безпосереднім вогневим ударом опинилося цивільне підприємство. Вибуховою хвилею та уламками серйозно пошкоджено великі складські приміщення, логістичні потужності, а також значну кількість приватного транспорту. Постраждали як вантажні автомобілі компанії, так і легкові транспортні засоби працівників.

📢 «Під ударом було цивільне підприємство. Пошкоджено складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС уже ліквідували загоряння на місці атаки», – зазначив Синєгубов.

Речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік у коментарі для національного інформаційного агентства Укрінформ розкрив деталі атаки:

📢 «Зачепило значну територію, тому маємо стільки постраждалих. У нас пошкоджені два цивільні підприємства. Дуже багато пошкоджених автомобілів – і вантажних, і легкових», — заявив Кулік.

Великий радіус ураження елементів ракет спричинив руйнування одразу двох цивільних підприємств міста. На території промислової зони спалахнули масштабні пожежі. Пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на виклик та повністю ліквідували всі осередки загоряння.

1 з 5

Наразі на місці воєнного злочину працюють слідчі групи Національної поліції. Правоохоронці збирають доказову базу для формування матеріалів у міжнародних кримінальних судах.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 233 бойові зіткнення, найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 38 штурмів російських військ.