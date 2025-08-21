рф атакувала Львів ракетами та дронами: є загиблий і поранені

Вранці 21 серпня окупаційні війська рф здійснили масовану атаку на Львів та область, застосувавши крилаті ракети й ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Початок тривоги і перші удари

Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 2:57. Причиною стали запуски крилатих ракет російської авіації та наближення ворожих ударних дронів-камікадзе. Близько 4-ї ранку голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про появу ворожого безпілотника над Золочівським районом, а потім – біля Винників. ППО відпрацювала, після чого у Львові пролунала серія вибухів.

О 6:05 керівник області попередив про наближення до міста крилатої ракети. У цей же час мешканці почали масово повідомляти у соцмережах про вибухи в різних районах.

Руйнування у Львові

За словами мера Андрія Садового, влучання зафіксовані в районі вул. Олени Степанівни.

📢 «Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння в інших місцях. Перевіряємо», – зазначив він.

Пошкодження зазнали 26 будинків. У п’яти з них зірвало дахи, у 155 вікнах вибило скло. Також ударною хвилею зачепило дитячий садок – там зруйновано близько 30 вікон. Окрім цього, пошкоджено 9 автомобілів.

Жертви та постраждалі

За підтвердженою інформацією, загинула одна людина. Ще троє зазнали поранень:

один чоловік у важкому стані перебуває в операційній;

інший має травми грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості;

третя постраждала – жінка 38 років, госпіталізована до лікарні святого Пантелеймона з поверхневою раною грудної клітки та забоєм легень.

Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир – це 17 людей. Їх планують розмістити у тимчасовому житлі, а також виплачувати компенсації на оренду.

📢 «Підтверджено, що одна людина загинула. Двоє постраждалих. Один чоловік у важкому стані, зараз в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження», – додав Андрій Садовий.

Пожежі та робота рятувальників

ДСНС повідомила, що всі загоряння, спричинені уламками та вибуховою хвилею, вдалося ліквідувати. На місці працюють аварійні бригади, медики та комунальні служби.

Інші удари по Україні

У ніч на 21 серпня вибухи пролунали також у Луцьку, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. У Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено промислову інфраструктуру.

Крім того, близько 0:20 та повторно майже о 4-й ранку Київ атакували дрони-камікадзе. У місті працювала протиповітряна оборона, було чути серію вибухів.

Напередодні також повідомлялося про російський удар по Мукачево: у лікарню Святого Мартина доставили 10 поранених, ще двоє звернулися самостійно.

☝️ Також нагадаємо, що окупаційна російська армія завдала потужного удару по Костянтинівці, використавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».