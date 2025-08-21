Четвер, 21 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

рф атакувала Львів ракетами та дронами: є загиблий і поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала Львів ракетами та дронами: є загиблий і поранені

Вранці 21 серпня окупаційні війська рф здійснили масовану атаку на Львів та область, застосувавши крилаті ракети й ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Початок тривоги і перші удари

Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 2:57. Причиною стали запуски крилатих ракет російської авіації та наближення ворожих ударних дронів-камікадзе. Близько 4-ї ранку голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про появу ворожого безпілотника над Золочівським районом, а потім – біля Винників. ППО відпрацювала, після чого у Львові пролунала серія вибухів.

О 6:05 керівник області попередив про наближення до міста крилатої ракети. У цей же час мешканці почали масово повідомляти у соцмережах про вибухи в різних районах.

Руйнування у Львові

За словами мера Андрія Садового, влучання зафіксовані в районі вул. Олени Степанівни.

📢 «Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння в інших місцях. Перевіряємо», – зазначив він.

Пошкодження зазнали 26 будинків. У п’яти з них зірвало дахи, у 155 вікнах вибило скло. Також ударною хвилею зачепило дитячий садок – там зруйновано близько 30 вікон. Окрім цього, пошкоджено 9 автомобілів.

Жертви та постраждалі

За підтвердженою інформацією, загинула одна людина. Ще троє зазнали поранень:

  • один чоловік у важкому стані перебуває в операційній;
  • інший має травми грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості;
  • третя постраждала – жінка 38 років, госпіталізована до лікарні святого Пантелеймона з поверхневою раною грудної клітки та забоєм легень.

Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир – це 17 людей. Їх планують розмістити у тимчасовому житлі, а також виплачувати компенсації на оренду.

📢 «Підтверджено, що одна людина загинула. Двоє постраждалих. Один чоловік у важкому стані, зараз в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження», – додав Андрій Садовий.

Пожежі та робота рятувальників

ДСНС повідомила, що всі загоряння, спричинені уламками та вибуховою хвилею, вдалося ліквідувати. На місці працюють аварійні бригади, медики та комунальні служби.

Інші удари по Україні

У ніч на 21 серпня вибухи пролунали також у Луцьку, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. У Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено промислову інфраструктуру.

Крім того, близько 0:20 та повторно майже о 4-й ранку Київ атакували дрони-камікадзе. У місті працювала протиповітряна оборона, було чути серію вибухів.

Напередодні також повідомлялося про російський удар по Мукачево: у лікарню Святого Мартина доставили 10 поранених, ще двоє звернулися самостійно.

☝️ Також нагадаємо, що окупаційна російська армія завдала потужного удару по Костянтинівці, використавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія втрачає експортні доходи: нафта дешевшає, санкції тиснуть

ЕКОНОМІКА

Війська рф атакували Костянтинівку з РСЗВ: є загиблі

ВІЙНА

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

ВІЙНА

Відеофейк: ТЦК примусово мобілізують лікарку в Харкові

СТОПФЕЙК

Пентагон очікує більшої участі Європи у питанні миру для України — Politico

ВАЖЛИВО

Зеленський готовий обговорювати питання територій з путіним

ВЛАДА

Як працюють благодійні фонди в Україні: від створення до допомоги

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало – Генштаб

ВІЙНА

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

ПОДІЇ

Фейк: Син Сороса закликав кожного українця приєднатися до армії

СТОПФЕЙК

На росії вибухнув пороховий завод: загинули росіяни

ВАЖЛИВО

росіяни зруйнували будинок у Новояковлівці: загинула дитина

ВІЙНА

Зеленський побачив реальний шанс на мир

ПОЛІТИКА

Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з путіним

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"