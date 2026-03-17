Мерц: наземна операція Ізраїлю проти Лівану погіршить ситуацію

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння щодо наслідків наземної операції Ізраїлю в Лівані, наголосивши, що такий крок лише погіршить гуманітарну ситуацію та проблеми з міграцією. Про це повідомляє DW.

На пресконференції в Берліні 16 березня Мерц зазначив:

📢 «Ми настійно закликаємо наших ізраїльських друзів: не йдіть цим шляхом. Це було б помилкою». Він підтвердив, що німецький уряд із «певним занепокоєнням» стежить за розвитком операції ізраїльських сил у Лівані.

Канцлер також підкреслив, що Німеччина рішуче засуджує дії угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, яке відновило атаки на Ізраїль після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Мерц закликав Хезболлу скласти зброю та припинити атаки, а також підтримав зусилля щодо початку переговорів між Ізраїлем і Ліваном.

☝️ У заяві канцлера наголошується, що уряд Німеччини закликає ізраїльські сили утримуватися від ударів по цивільних об’єктах та миротворчих силах ООН у Лівані.

📢 «Ми також підтримуємо будь-які зусилля, які зможуть призвести до початку переговорів між Ізраїлем і Ліваном. Уряд Німеччини закликає ізраїльську армію утримуватися від атак на цивільні об’єкти і миротворчі сили ООН в Лівані», – йдеться у повідомлені канцлера Німеччини.

16 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежену наземну операцію на півдні Лівану з метою знищення терористичної інфраструктури та зміцнення оборонних позицій для безпеки північних районів Ізраїлю. До цього авіація та артилерія Ізраїлю завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із Хезболлою.

Тим часом саме це угруповання заявило про бойові зіткнення з ізраїльськими силами на півдні Лівану днем раніше.

Мерц чітко зазначив, що Німеччина не братиме участі у війні США та Ізраїлю проти Ірану, посилаючись на відсутність мандатів від ООН, ЄС чи НАТО. За словами канцлера, рішення про військову операцію було ухвалене без консультацій з Німеччиною.

Міністр оборони Борис Пісторіус категорично відкинув можливість участі Бундесверу у війні чи місії безпеки Ормузької протоки. А міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив, що забезпечення судноплавства через протоку можна вирішити лише дипломатично.

📢 «Це не є конфліктом Німеччини, ми не починали цю війну», – зазначили дипломати ЄС.

  • Також нагадаємо, що ціни на пальне в США різко зросли та досягли найвищого рівня з жовтня 2023 року. Ситуація погіршується на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
НОВИНИ ТИЖНЯ

У столиці після атаки рф зафіксували падіння уламків дронів

ВАЖЛИВО

ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір та змагання з баскетболу на кріслах колісних

СПОРТ

Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

ВАЖЛИВО

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

ВАЖЛИВО

Український FPV-дрон компанії F-Drones обрано Пентагоном для озброєння армії США – The New York Times

ПОДІЇ

Український аналог ATACMS – яка вона, нова балістична ракета FP-7

ПОДІЇ

Дрони атакували нафтотермінал Тихорецьк-Нафта на росії

ВАЖЛИВО

Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

ВАЖЛИВО

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 “Ланцетів” на Київ – “Флеш” розповів деталі появи уламків у центрі столиці

ПОДІЇ

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови “Басідж”

ПОДІЇ

Таїланд планує переговори щодо купівлі нафти у росії

ЕКОНОМІКА

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень – Мінсоцполітики уточнило умови

ВПО

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА

Трамп просить союзників направити кораблі до Ормузької протоки

ПОЛІТИКА
