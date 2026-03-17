Мерц: наземна операція Ізраїлю проти Лівану погіршить ситуацію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння щодо наслідків наземної операції Ізраїлю в Лівані, наголосивши, що такий крок лише погіршить гуманітарну ситуацію та проблеми з міграцією. Про це повідомляє DW.

На пресконференції в Берліні 16 березня Мерц зазначив:

📢 «Ми настійно закликаємо наших ізраїльських друзів: не йдіть цим шляхом. Це було б помилкою». Він підтвердив, що німецький уряд із «певним занепокоєнням» стежить за розвитком операції ізраїльських сил у Лівані.

Канцлер також підкреслив, що Німеччина рішуче засуджує дії угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, яке відновило атаки на Ізраїль після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Мерц закликав Хезболлу скласти зброю та припинити атаки, а також підтримав зусилля щодо початку переговорів між Ізраїлем і Ліваном.

☝️ У заяві канцлера наголошується, що уряд Німеччини закликає ізраїльські сили утримуватися від ударів по цивільних об’єктах та миротворчих силах ООН у Лівані.

📢 «Ми також підтримуємо будь-які зусилля, які зможуть призвести до початку переговорів між Ізраїлем і Ліваном. Уряд Німеччини закликає ізраїльську армію утримуватися від атак на цивільні об’єкти і миротворчі сили ООН в Лівані», – йдеться у повідомлені канцлера Німеччини.

16 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежену наземну операцію на півдні Лівану з метою знищення терористичної інфраструктури та зміцнення оборонних позицій для безпеки північних районів Ізраїлю. До цього авіація та артилерія Ізраїлю завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із Хезболлою.

Тим часом саме це угруповання заявило про бойові зіткнення з ізраїльськими силами на півдні Лівану днем раніше.

Мерц чітко зазначив, що Німеччина не братиме участі у війні США та Ізраїлю проти Ірану, посилаючись на відсутність мандатів від ООН, ЄС чи НАТО. За словами канцлера, рішення про військову операцію було ухвалене без консультацій з Німеччиною.

Міністр оборони Борис Пісторіус категорично відкинув можливість участі Бундесверу у війні чи місії безпеки Ормузької протоки. А міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив, що забезпечення судноплавства через протоку можна вирішити лише дипломатично.

📢 «Це не є конфліктом Німеччини, ми не починали цю війну», – зазначили дипломати ЄС.