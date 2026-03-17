У США зафіксували рекордне подорожчання пального

Денис Молотов
У США зафіксували рекордне подорожчання пального
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ціни на пальне в США різко зросли та досягли найвищого рівня з жовтня 2023 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це 16 березня повідомив телеканал CNN.

За даними видання, зростання вартості пального пов’язане з атаками на нафтову інфраструктуру в регіоні, а також заявами Білого дому щодо ймовірності затяжного конфлікту з Іраном.

☝️ Аналітики попереджають, що паливна криза може перерости у продовольчу, створюючи додатковий тиск на економіку та внутрішню політику США.

Згідно з інформацією Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину у США становить 3,72 долара за галон (близько 3,78 літра). Це найвищий показник із 7 жовтня 2023 року.

З початку ескалації конфлікту з Іраном вартість бензину зросла на 74 центи, що становить приблизно 26,9% лише за місяць. Таке різке подорожчання порівнюють із наслідками урагану «Катріна» у 2005 році.

📌 Особливо напруженою є ситуація на ринку дизельного пального

Його ціна зросла на 1,24 долара та досягла 4,99 долара за галон, що майже дорівнює психологічній позначці у 5 доларів. Цей рівень не спостерігався з грудня 2022 року.

У відповідь транспортні компанії почали вводити додаткові паливні надбавки, що, ймовірно, позначиться на цінах для кінцевих споживачів.

Видання зазначає, що зростання вартості пального підриває один із ключових економічних аргументів президента США Дональда Трампа. Раніше, у грудні 2025 року, він наголошував на зниженні цін на бензин нижче 3 доларів за галон як на досягненні своєї адміністрації.

📌 Експерти також попереджають про можливі глобальні наслідки

Зокрема, у разі блокування Ормузької протоки можуть виникнути перебої з постачанням добрив, що є критично важливими для аграрного сектору у світі.

Першими наслідками інфляції можуть стати подорожчання продуктів із коротким терміном зберігання — молочної продукції, овочів, фруктів та риби.

👉 Нагадаємо, США ухвалили рішення вивільнити 172 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стримати зростання цін на світовому ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повітряні сили повідомили про збиття більшості ракет і дронів рф

ВАЖЛИВО

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА

Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній

ПОДІЇ

На росії оштрафували та посилили блокування Telegram

ПОДІЇ

Довіреності, заповіти та розпорядження військових тепер можна оформити без нотаріуса

ПОДІЇ

Конгресмени закликали Трампа відновити санкції проти росії

ПОЛІТИКА

Дрон рф атакував маршрутку в Херсоні: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

На Київщині близько 400 переселенців отримали гуманітарну допомогу

ЛУГАНЩИНА

Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

ВАЖЛИВО

Білий дім розглядає послаблення санкцій на російську нафту — CNN

ПОЛІТИКА

У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

СУСПІЛЬСТВО

До половини боїв припало на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

ВАЖЛИВО

План США щодо страхування суден у Ормузькій протоці має перешкоди

ПОЛІТИКА

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову

ПОДІЇ
