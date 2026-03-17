У США зафіксували рекордне подорожчання пального

Ціни на пальне в США різко зросли та досягли найвищого рівня з жовтня 2023 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це 16 березня повідомив телеканал CNN.

За даними видання, зростання вартості пального пов’язане з атаками на нафтову інфраструктуру в регіоні, а також заявами Білого дому щодо ймовірності затяжного конфлікту з Іраном.

☝️ Аналітики попереджають, що паливна криза може перерости у продовольчу, створюючи додатковий тиск на економіку та внутрішню політику США.

Згідно з інформацією Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину у США становить 3,72 долара за галон (близько 3,78 літра). Це найвищий показник із 7 жовтня 2023 року.

З початку ескалації конфлікту з Іраном вартість бензину зросла на 74 центи, що становить приблизно 26,9% лише за місяць. Таке різке подорожчання порівнюють із наслідками урагану «Катріна» у 2005 році.

📌 Особливо напруженою є ситуація на ринку дизельного пального

Його ціна зросла на 1,24 долара та досягла 4,99 долара за галон, що майже дорівнює психологічній позначці у 5 доларів. Цей рівень не спостерігався з грудня 2022 року.

У відповідь транспортні компанії почали вводити додаткові паливні надбавки, що, ймовірно, позначиться на цінах для кінцевих споживачів.

Видання зазначає, що зростання вартості пального підриває один із ключових економічних аргументів президента США Дональда Трампа. Раніше, у грудні 2025 року, він наголошував на зниженні цін на бензин нижче 3 доларів за галон як на досягненні своєї адміністрації.

📌 Експерти також попереджають про можливі глобальні наслідки

Зокрема, у разі блокування Ормузької протоки можуть виникнути перебої з постачанням добрив, що є критично важливими для аграрного сектору у світі.

Першими наслідками інфляції можуть стати подорожчання продуктів із коротким терміном зберігання — молочної продукції, овочів, фруктів та риби.

👉 Нагадаємо, США ухвалили рішення вивільнити 172 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стримати зростання цін на світовому ринку.