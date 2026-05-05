Стрілянина біля Білого дому: нейтралізовано озброєного нападника

У Вашингтоні поблизу резиденції президента США сталася стрілянина під час спроби затримання підозрілого чоловіка. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє осіб, зокрема підліток. На момент події Дональд Трамп перебував у будівлі. Про це повідомляє PBS.

За офіційними даними Секретної служби США (USSS), подія розпочалася близько 15:30, коли оперативники в цивільному ідентифікували потенційну загрозу в безпосередній близькості до Білого дому.

Агенти помітили чоловіка, який мав при собі вогнепальну зброю. Замість негайної атаки силовики розпочали приховане стеження та викликали підкріплення у формі.

Щойно патрульні спробували наблизитися для перевірки, підозрюваний вдався до втечі. Під час переслідування він першим відкрив вогонь у бік правоохоронців.

Співробітники Секретної служби застосували табельну зброю на ураження, щоб зупинити нападника.

Наслідки та постраждалі

За результатами перестрілки до медичних закладів було доправлено двох осіб:

Підозрюваний: Перебуває під вартою у госпіталі, його стан наразі уточнюється.

Перебуває під вартою у госпіталі, його стан наразі уточнюється. Випадкова жертва: Поранення отримав неповнолітній, який опинився неподалік місця події. Лікарі запевнили, що його життю нічого не загрожує.

Безпека президента та мотиви

Заступник директора Секретної служби Метт Квінн підтвердив, що під час інциденту Дональд Трамп перебував у Білому домі, де проводив робочу зустріч із представниками малого бізнесу.

📢 «На цей час ми не маємо підтверджень, що дії зловмисника були безпосередньо спрямовані проти президента США. Слідство вивчає всі версії, включно з можливим замахом або спробою провокації», — заявив Квінн.

Навколо Білого дому тимчасово посилено заходи безпеки, периметр залишається частково перекритим для проведення слідчих дій.

👉 Також нагадаємо, що рішення Білого дому про скорочення військової присутності в Європі перейшло у практичну фазу. Першою під удар потрапила легендарна бригада Stryker, що базується в одному з ключових військових хабів Німеччини.