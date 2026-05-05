На Полтавщині росіяни ракетою вбили рятувальників та газовиків

Окупаційні російські війська застосували підступну тактику воєнного злочину «double tap» (подвійний/повторний удар) під час атаки на газовидобувний об’єкт у Полтавській області. Про це повідомляють МВС України та ДСНС в Telegram.

Коли рятувальники та фахівці приборкували вогонь після першого обстрілу, ворог поцілив ракетою прямо в епіцентр робіт. Сумарно загинуло п’ятеро людей.

Хронологія воєнного злочину

Вночі 5 травня 2026 року ворог атакував об’єкт газової інфраструктури на Полтавщині. На місці влучання спалахнула пожежа критичного рівня складності.

Підрозділи ДСНС та аварійні служби «Нафтогазу» оперативно прибули на об’єкт і розпочали ліквідацію вогню. Росіяни завдали повторного ракетного удару саме в той момент, коли на майданчику перебувала найбільша кількість людей. Ракета вибухнула безпосередньо серед рятувальників та персоналу.

Серед п’яти жертв атаки — двоє легендарних співробітників ДСНС, чиї імена назавжди вписані в історію рятувальної служби:

Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини. Він був символом мужності: під час страшного удару по Полтаві у 2024 році особисто керував операцією, яка врятувала життя 17 людям. За його плечима — понад 50 надскладних виїздів на місця обстрілів. Дмитро Скриль: Пожежний-рятувальник із понад 20-річним стажем. Професіонал, який спеціалізувався на гасінні пожеж саме на нафтогазових об’єктах, неодноразово ризикуючи життям під вогнем.

Також удар забрав життя трьох працівників «Нафтогазу», які виконували свої професійні обов’язки.

Масштаби трагедії та стан поранених

Кількість постраждалих внаслідок цілеспрямованої атаки є катастрофічною:

Травмовано 23 рятувальників.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 8 працівників об’єкта .

. Троє людей перебувають у критичному стані, медики ведуть запеклу боротьбу за їхні життя.

📢 «Це не випадковість, а свідоме полювання на тих, хто рятує. Кожен такий удар — це задокументований воєнний злочин, за який рф обов’язково відповість у міжнародних судах», — заявили у МВС України.

Інші наслідки нічної атаки 5 травня

Російський терор не обмежився Полтавщиною: