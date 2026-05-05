На Полтавщині росіяни ракетою вбили рятувальників та газовиків

Денис Молотов
Фото: ДСНС / МВС України / 05.05.2026

Окупаційні російські війська застосували підступну тактику воєнного злочину «double tap» (подвійний/повторний удар) під час атаки на газовидобувний об’єкт у Полтавській області. Про це повідомляють МВС України та ДСНС в Telegram.

Коли рятувальники та фахівці приборкували вогонь після першого обстрілу, ворог поцілив ракетою прямо в епіцентр робіт. Сумарно загинуло п’ятеро людей.

Хронологія воєнного злочину

Вночі 5 травня 2026 року ворог атакував об’єкт газової інфраструктури на Полтавщині. На місці влучання спалахнула пожежа критичного рівня складності.

Підрозділи ДСНС та аварійні служби «Нафтогазу» оперативно прибули на об’єкт і розпочали ліквідацію вогню. Росіяни завдали повторного ракетного удару саме в той момент, коли на майданчику перебувала найбільша кількість людей. Ракета вибухнула безпосередньо серед рятувальників та персоналу.

Серед п’яти жертв атаки — двоє легендарних співробітників ДСНС, чиї імена назавжди вписані в історію рятувальної служби:

  • Віктор Кузьменко: Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини. Він був символом мужності: під час страшного удару по Полтаві у 2024 році особисто керував операцією, яка врятувала життя 17 людям. За його плечима — понад 50 надскладних виїздів на місця обстрілів.
  • Дмитро Скриль: Пожежний-рятувальник із понад 20-річним стажем. Професіонал, який спеціалізувався на гасінні пожеж саме на нафтогазових об’єктах, неодноразово ризикуючи життям під вогнем.
Фото: ДСНС / МВС України / 05.05.2026
Фото: ДСНС / МВС України / 05.05.2026

 

Також удар забрав життя трьох працівників «Нафтогазу», які виконували свої професійні обов’язки.

Масштаби трагедії та стан поранених

Кількість постраждалих внаслідок цілеспрямованої атаки є катастрофічною:

  • Травмовано 23 рятувальників.
  • Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 8 працівників об’єкта.
  • Троє людей перебувають у критичному стані, медики ведуть запеклу боротьбу за їхні життя.

📢 «Це не випадковість, а свідоме полювання на тих, хто рятує. Кожен такий удар — це задокументований воєнний злочин, за який рф обов’язково відповість у міжнародних судах», — заявили у МВС України.

Інші наслідки нічної атаки 5 травня

Російський терор не обмежився Полтавщиною:

  • Київщина: У Броварах через падіння уламків або пряме влучання ворожого дрона травмовано двох мешканців.
  • Дніпро: Ракетно-дронова атака пошкодила три приватні домоволодіння та автівки, є один постраждалий.
  • Чернігів: У вівторок, 5 травня 2026 року, російський безпілотник атакував центральну частину міста.
