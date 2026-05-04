ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА передала партію безпілотників 53-й бригаді

Денис Молотов
Луганська ОВА передала партію безпілотників 53-й бригаді
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 04.05.2026

Олексій Харченко зустрівся з бійцями механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Крім передачі критично важливого обладнання, очільник області відзначив кращих захисників нагородами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у понеділок, 4 травня.

Оперативність та контроль: як працює Рада оборони Луганщини

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко підкреслив, що забезпечення підрозділів технікою — це безперервний процес, який потребує максимальної швидкості та прозорості.

Ключові етапи постачання:

  • Прямий діалог: Потреби формуються під час особистих зустрічей із представниками бригад.
  • Аналітика: Кожна пропозиція проходить ретельну перевірку ціни та доцільності.
  • Ухвалення рішень: Виділення коштів узгоджується Радою оборони області у найкоротші терміни.

📢 «При кожній зустрічі із представниками бригад Сил оборони основним для обговорення є питання швидкого постачання озброєння та техніки. Потреба в ній існує щодня. У свою чергу, ми збираємо усі пропозиції, опрацьовуємо їх, ретельно перевіряємо ціну закупівлі і узгоджуємо виділення коштів на Раді оборони Луганської області. Намагаємося зробити це досить швидко, аби усе необхідне було вчасно доставлено на фронт. І так по всіх потребах кожного військового з’єднання. Зокрема, і по 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Її військовим доставили безпілотники різних типів і призначення», – зазначив Олексій Харченко, начальник Луганської обласної військової адміністрації.

✅Цього разу чергову партію допомоги отримала 53-тя окрема механізована бригада. Військовим передали безпілотні літальні апарати різних типів: від розвідувальних «очей» до ударних дронів, що дозволить підрозділу ефективніше виконувати бойові завдання на складних ділянках фронту.

Визнання героїзму: нагороди для захисників

Окрім технічної підтримки, візит мав на меті вшанувати мужність воїнів. Десятеро бійців 53-ї ОМБр отримали високі обласні нагороди — почесні знаки «Захиснику Луганщини».

👉 Також нагадаємо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко привітав прикордонників бригади «Помста» з професійним святом та передав їм важливе технічне оснащення для посилення захисту від ворожих дронів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ще 51 мешканець отримав грошову допомогу від Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

ВАЖЛИВО

Cloudflare визнав месенджер рф «Мах» шпигунською програмою

СУСПІЛЬСТВО

Повідомлено про підозру «ректору» захопленого Луганського медуніверситету

КРИМІНАЛ

Латвія заборонила в’їзд доньці лаврова та ще двом росіянам

ПОЛІТИКА

«Шахеди» почали маневрувати для уникнення дронів-перехоплювачів

ВІЙНА

Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації в Україні

ВАЖЛИВО

Зеленський наклав санкції на Андрія Богдана

ВАЖЛИВО

«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком

ЕКОНОМІКА

На росії пояснили чому на параді у москві немає що показувати

ПОЛІТИКА

Перманентний макіяж губ як працює і чому це сучасний стандарт природної корекції

СУСПІЛЬСТВО

Міжнародний форум згуртованості: Луганщина представила досвід стійкості громад

ЛУГАНЩИНА

Нічний терор Одеси: атака дронів, руйнування та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Чехія приєдналась до створення Спецтрибуналу проти рф

ВАЖЛИВО

В Єревані розпочався Саміт Європейської спільноти

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип