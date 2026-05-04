Луганська ОВА передала партію безпілотників 53-й бригаді

Олексій Харченко зустрівся з бійцями механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Крім передачі критично важливого обладнання, очільник області відзначив кращих захисників нагородами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у понеділок, 4 травня.

Оперативність та контроль: як працює Рада оборони Луганщини

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко підкреслив, що забезпечення підрозділів технікою — це безперервний процес, який потребує максимальної швидкості та прозорості.

Ключові етапи постачання:

Прямий діалог: Потреби формуються під час особистих зустрічей із представниками бригад.

Аналітика: Кожна пропозиція проходить ретельну перевірку ціни та доцільності.

Ухвалення рішень: Виділення коштів узгоджується Радою оборони області у найкоротші терміни.

📢 «При кожній зустрічі із представниками бригад Сил оборони основним для обговорення є питання швидкого постачання озброєння та техніки. Потреба в ній існує щодня. У свою чергу, ми збираємо усі пропозиції, опрацьовуємо їх, ретельно перевіряємо ціну закупівлі і узгоджуємо виділення коштів на Раді оборони Луганської області. Намагаємося зробити це досить швидко, аби усе необхідне було вчасно доставлено на фронт. І так по всіх потребах кожного військового з’єднання. Зокрема, і по 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Її військовим доставили безпілотники різних типів і призначення», – зазначив Олексій Харченко, начальник Луганської обласної військової адміністрації.

✅Цього разу чергову партію допомоги отримала 53-тя окрема механізована бригада. Військовим передали безпілотні літальні апарати різних типів: від розвідувальних «очей» до ударних дронів, що дозволить підрозділу ефективніше виконувати бойові завдання на складних ділянках фронту.

Визнання героїзму: нагороди для захисників

Окрім технічної підтримки, візит мав на меті вшанувати мужність воїнів. Десятеро бійців 53-ї ОМБр отримали високі обласні нагороди — почесні знаки «Захиснику Луганщини».

