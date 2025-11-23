MELOVIN повідомив про заручини з військовим медиком Петром

Український співак MELOVIN оголосив про свої заручини, повідомивши, що його майбутнім чоловіком стане парамедик Збройних сил України, на ім’я Петро. Новиною артист поділився на своїй сторінці в Інстаграмі, оприлюднивши зворушливе звернення та світлини з пропозиції.

📢 «На Майдані, де Україна боролася за свободу, я вибрав свою. Кохання не питає дозволу. Я сказав “так”. ЛГБТ-люди – не ідеологія. НЕ організація. Вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті ж, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті», – написав співак.

Це оголошення стало несподіванкою для фанатів, адже раніше MELOVIN не розповідав публічно про свої стосунки. Коментатори оперативно відреагували на новину про заручини MELOVIN, залишивши теплі побажання, слова підтримки та привітання майбутньому подружжю.

ℹ️ Артисту MELOVIN зараз 28 років. Популярність він здобув у 2015 році після перемоги в шоу «Х-Фактор». Згодом у 2017-му змагався у Нацвідборі на «Євробачення», а вже у 2018 році представляв Україну на міжнародній арені на конкурсі «Євробачення-2018», де посів 17-те місце.

Його найвідоміші композиції — «Under The Ladder», «Вітрила», «З тобою, зі мною, і годі», «Обираю себе».

Нагадаємо, що під час концерту в Києві популярний український артист MELOVIN несподівано оголосив про своє долучення до Ансамблю Державної прикордонної служби України , викликавши гучну реакцію залу.

несподівано оголосив про своє долучення до , викликавши гучну реакцію залу. Український співак Melovin відверто розповів, що потрапив до психіатричної лікарні у Харкові через серйозні проблеми з ментальним здоров’ям.