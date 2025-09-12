П’ятниця, 12 Вересня, 2025
Melovin потрапив до психіатричної лікарні в Харкові

Денис Молотов
Український співак Melovin відверто розповів про стан свого здоров’я. У соцмережі Instagram він повідомив, що потрапив до психіатричної лікарні у Харкові через серйозні проблеми з ментальним здоров’ям.

Артист опублікував фото з лікарняної палати та уточнив діагноз. У нього виявили генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.

За словами Melovin’a, він постійно відчуває тривогу, внутрішнє напруження, безпричинне занепокоєння, має труднощі зі сном і потерпає від тяжких нічних кошмарів.

Melovin потрапив до психіатричної лікарні в Харкові📢 «Мене чекає ще довгий процес лікування, але хочу подякувати моїм душевним крилам, які відчувають, що зі мною трапилась біда і треба рятувати», – написав співак.

☝️ Melovin наголосив, що лікування буде тривалим, проте він налаштований боротися за своє відновлення.

Раніше повідомлялося, що британська співачка Лілі Аллен також проходила лікування у психіатричній клініці після нервового зриву, спричиненого розлученням.

👉 Також нагадаємо, що під час концерту в Києві український артист MELOVIN оголосив про приєднання до Ансамблю ДПСУ.

