MELOVIN нестиме музичну службу в ДПСУ

Під час концерту в Києві популярний український артист MELOVIN несподівано оголосив про своє долучення до Ансамблю Державної прикордонної служби України, викликавши гучну реакцію залу.

📢 «З цього моменту я граю разом з цим ансамблем. І несу свою музичну службу разом з неймовірними музикантами з Державної прикордонної служби України», — звернувся співак до публіки просто зі сцени.

🎶 Під час виступу MELOVIN був на сцені разом із музикантами прикордонного ансамблю, що символічно підтвердило його слова. Публіка зустріла новину з оваціями, засвідчивши свою підтримку артисту, який вирішив поєднувати творчість зі службою.

☝️ Він зазначив, що пишається можливістю підтримувати військових за допомогою музики. Співак планує брати участь у заходах на підтримку захисників у складі ансамблю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український актор Олексій Воротніков також приєднався до лав Збройних сил України. Чоловік одним із митців, які активно долучаються до захисту країни.

👉 Також раніше стало відомо, що українського співака Микиту Ломакіна мобілізували до лав Сил оборони. Про це 27-річний артист повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото у військовій формі.