Мати використовувала доньку для розповсюдження наркотиків

У Львові розпочнеться судовий розгляд справи щодо 22-річної мешканки Полтавщини, яку обвинувачують у збуті наркотиків через «закладки» та поштові відправлення, зокрема з використанням власної 5-річної доньки. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, у вересні цього року жінка, яка тимчасово проживала у львівському хостелі, організувала схему продажу заборонених речовин. Вона закуповувала наркотики гуртовими партіями через Telegram та отримувала їх або поштою, або у формі «мастер кладів».

Після цього, підозрювана продавала наркотики наркозалежним особам, отримуючи оплату на криптогаманець. Замовлення на «товар» жінка отримувала у тому ж популярному месенджері. Клієнтам вона залишала «закладки» або відправляла посилки поштою, поширюючи їх не лише по Львову, а й в інші області, заробляючи близько 100 тисяч гривень на місяць.

Для конспірації та зниження уваги жінка постійно змінювала місце проживання. Водночас до протиправної діяльності вона залучила свою 5-річну доньку, яка, не розуміючи наслідків своїх дій, допомагала матері, зокрема завантажувала посилки у поштомати. Жінка також використовувала імітацію прогулянок із дитиною, щоб розкладати наркотики у парках, лісосмугах та навіть біля дитячих майданчиків.

Затримання та обшук

Правоохоронці затримали жінку під час однієї з таких «прогулянок», відразу після розміщення «закладки». У дитячому наплічнику дівчинки було виявлено 25 згортків із канабісом.

Під час обшуку у помешканні жінки поліція вилучила ще 74 «закладки» з канабісом, електронні ваги та інші докази її діяльності. Ще два «мастер клади» жінка не встигла забрати, оскільки була затримана, а у відправленнях правоохоронці виявили чотири пакети мефедрону вагою понад 6,5 кг.

Обвинувачена наразі перебуває під слідством, і їй загрожує позбавлення волі строком від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

