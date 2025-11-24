Понеділок, 24 Листопада, 2025
У київському магазині п’яний чоловік влаштував погром

Денис Молотов
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував погром в одному зі столичних магазинів, розбивши полиці з алкоголем. Про інцидент повідомило Головне управління Нацполіції Києва у понеділок, 24 листопада.

За даними відомства, до Дніпровського управління поліції звернулася адміністраторка торговельного закладу. Вона розповіла, що один із відвідувачів поводиться агресивно, «нецензурно лається, б’є та скидає з полиць пляшки з алкоголем».

Прибувши на місце, поліцейські встановили, що 39-річний киянин намагався непомітно винести з магазину пляшку спиртного. Коли охоронець помітив спробу крадіжки та зробив зауваження, покупець миттєво перейшов до агресії: почав кричати, трощити виставлену продукцію, скидати пляшки на підлогу й навмисне їх розбивати.

Правоохоронці затримали порушника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до п’яти років обмеження волі.

Раніше в столиці стався інший інцидент за участю неповнолітнього: 6-річний хлопчик спричинив пожежу в гіпермаркеті, коли необережно підпалив товар. Полум’я швидко перекинулося на кілька стелажів, через що магазин зазнав збитків понад 30 тисяч гривень.

Ще один випадок трапився у Дарницькому районі, де чоловік підірвав власну квартиру в момент, коли до нього прийшли поліцейські. В результаті вибуху побутового газу постраждали троє співробітників поліції та сам зловмисник.

👉 Також нагадаємо, правоохоронці встановили, що син міського голови одного з міст Черкаської області незаконно отримав групу інвалідності та статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

