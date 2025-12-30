Колишньому народному депутату загрожує довічне ув’язнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, який, за даними слідства, може переховуватися на території російської федерації. Йому інкримінують державну зраду та умисне неподання електронних декларацій. Про це у вівторок, 30 грудня, повідомила пресслужба ДБР.

За матеріалами слідства, у період з грудня 2022 року по лютий 2023 року, вже під час дії воєнного стану, екснардеп брав участь у програмі «Тасс уполномочен заявить» на білоруському телеканалі. Під час телевізійних ефірів він систематично озвучував заяви пропагандистського характеру.

📢 У ДБР зазначають, що фігурант публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва російської федерації у контексті повномасштабної збройної агресії проти України. Такі висловлювання, за оцінкою слідчих, сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, а також державній й інформаційній безпеці України.

Офіційно ім’я підозрюваного у повідомленні ДБР не розкривається. Водночас за інформацією джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про колишнього народного депутата Олега Волошина.

☝️ Окрім цього, слідство встановило, що ексдепутат, бувши суб’єктом електронного декларування, умисно не подав передбачені законом декларації. Зокрема, мова йде про щорічні декларації за 2021 та 2022 роки, декларацію у зв’язку з припиненням депутатських повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року, а також щорічну декларацію після звільнення — за 2023 рік.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ,

, А також за ст. 366-3 ККУ — умисне неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

⚠️ У разі доведення вини йому загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР вже завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду.

Також напередодні правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді колишній старості села Володимирівка на Херсонщині, яка очолювала окупаційну адміністрацію.

➡️ Раніше стало відомо, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка діяла у Верховній Раді України. Вона забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібні» результати голосувань.