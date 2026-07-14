Ормузька протока відкрита для всіх, але не для Ірану – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється від ідеї стягнення 20% мита за прохід через стратегічний водний шлях. Натомість Вашингтон зосередиться на укладанні масштабних торговельних та інвестиційних угод із державами Перської затоки. Про це президент США Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social у вівторок, 14 липня.

Президент запевнив, що ці домовленості будуть «масивними та надзвичайно вигідними» для всіх сторін, забезпечуючи економічну стабільність у регіоні.

Статус протоки та блокада Ірану

Попри зміну фінансових механізмів, політика щодо Ірану залишається незмінною. Президент США підкреслив, що Ормузька протока відкрита для всіх міжнародних суден, окрім тих, що прямують до іранських портів або з них.

📢 «Протока відкрита для всіх суден, крім іранських — через їхнє брехливе та злісне керівництво. Ми введемо повну блокаду, але тільки щодо суден, пов’язаних із Тегераном», — написав Трамп у Truth Social.

Водночас конфлікт продовжує загострюватися. 14 липня з’явилися повідомлення про нові інциденти: Іран заявив про збиття американського безпілотника поблизу порту Бендер-Аббас. Вашингтон наразі утримується від офіційних коментарів щодо цього епізоду.

Реакція світових ринків

Корекція позиції Вашингтона позитивно вплинула на нафтові котирування, які раніше демонстрували стрімке зростання. Після заяв Трампа про відмову від мит, ціни на нафту марки Brent дещо стабілізувалися, коливаючись навколо позначки $85–86 за барель.

Основні фактори триваючого конфлікту:

тривають обміни ударами між США та Іраном, що підвищує ризики для безпеки мореплавства.

США офіційно перебувають у стані відкритого конфлікту, що дає адміністрації Трампа право на проведення операцій протягом наступних 60 днів без додаткових узгоджень із Конгресом.

Судноплавство: більшість комерційних операторів обережно оцінюють безпеку маршрутів, попри заяви про те, що протока технічно залишається відкритою.

Експерти зазначають, що ринок залишається вразливим. Будь-яке подальше загострення навколо іранського питання може знову спровокувати різкий стрибок цін на енергоносії, попри намагання Білого дому стабілізувати торговельні відносини з іншими країнами регіону.

👉 Також нагадаємо, що саміт НАТО в Анкарі став одним із найважливіших дипломатичних майданчиків цього року, де союзники не лише підтвердили незмінну підтримку України, а й окреслили нові підходи до зміцнення колективної безпеки.