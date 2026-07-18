Призначено нову очільницю посольство США в Україні

Новою тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні стала Сандра Аудкірк. Про це офіційно повідомила пресслужба посольства США в Україні у п’ятницю, 17 липня 2026 року. Нова очільниця американської дипломатичної місії має колосальний досвід роботи у сфері міжнародної політики та безпеки.

Понад 30 років досвіду: професійний шлях Сандри Аудкірк

Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США. Вона присвятила захисту та представленню інтересів Сполучених Штатів у різних куточках світу понад 30 років своєї кар’єри.

Ключові етапи її діяльності перед призначенням до Києва:

Робота в Пентагоні (з 2024 року): Працювала у Міністерстві оборони США. Спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла. Згодом перейшла на позицію цивільної заступниці та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Працювала у Міністерстві оборони США. Спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла. Згодом перейшла на позицію цивільної заступниці та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. Місія на Тайвані (2021–2024 роки): Очолювала Американський інститут на Тайвані, координуючи складні регіональні безпекові процеси.

Очолювала Американський інститут на Тайвані, координуючи складні регіональні безпекові процеси. Діяльність у Вашингтоні: Займала керівні посади у Державному департаменті США. Зокрема, у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Крім того, вона працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Держдепартаменту США.

За часи своєї тривалої закордонної служби Сандра Аудкірк проходила дипломатичну практику та керувала процесами у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Зміна керівництва американської місії у Києві

На посаді очільниці дипломатичного представництва США в Україні Сандра Аудкірк змінила Джулі Девіс. Попередня керівниця місії обіймала посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні із травня 2025 року до червня 2026 року.

Нагадаємо, 27 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно прийняв Джулі Девіс у Києві. Зустріч була приурочена до урочистого завершення її дипломатичної місії в нашій державі.

👉 Також стало відомо, що Кабінет Міністрів України на чолі з новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким ухвалив рішення щодо призначення тимчасових керівників для двох ключових міністерств.