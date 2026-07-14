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Volkswagen готовий скоротити 100 000 співробітників

Денис Молотов
Денис Молотов
Volkswagen готовий скоротити 100 000 співробітників
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Volkswagen Group, найбільший європейський автовиробник, готується до наймасштабнішої реструктуризації у своїй історії. Внутрішній меморандум генерального директора компанії Олівера Блюме, оприлюднений 13 липня 2026 року, підтвердив побоювання ринку: концерн може бути змушений скоротити ще близько 50 000 робочих місць на додаток до вже запланованих скорочень. Це означає, що загальна кількість потенційних звільнень у глобальній мережі компанії може сягнути 100 000 позицій.

Керівництво компанії констатує, що поточні витрати Volkswagen приблизно на 20% вищі, ніж у порівнянних світових автомобільних гігантів. Як повідомляє Reuters, про це йдеться у внутрішньому зверненні керівника компанії до персоналу.

Причини масштабних змін

Головним чинником реформ стала втрата конкурентоспроможності на тлі стрімкого розвитку ринку електромобілів та агресивної експансії китайських брендів (BYD, Geely). Серед інших викликів — високі виробничі витрати в Німеччині та значні втрати від торговельних бар’єрів.

Олівер Блюме наголосив, що компанія наразі проводить детальний аудит усіх брендів, регіонів та підприємств. Мета — визначити, які заходи є дійсно необхідними та реалістичними для збереження життєздатності концерну.

Доля заводів та майбутнє модельного ряду

Найбільший спротив реструктуризація викликала серед представників профспілок. За даними джерел, наглядова рада концерну вже заблокувала пропозицію щодо закриття чотирьох ключових підприємств:

  • Заводи VW: Емден, Ганновер, Цвіккау;
  • Завод Audi: Неккарзульм.

Керівництво зазначає, що станом на сьогодні не бачить «конкурентоспроможних перспектив» для цих майданчиків після 2030 року. Водночас Блюме запевняє, що компанія надає перевагу «розумним рішенням». Серед варіантів — перепрофілювання підприємств під потреби оборонної промисловості або виробництво моделей, розроблених для китайського ринку.

План стабілізації:

  1. Модельний ряд: Volkswagen поступово скоротить кількість моделей та комплектацій приблизно на 50%.
  2. Виробничі потужності: Компанія планує знизити річний випуск автомобілів із 12 млн (допандемічний рівень) до 9 млн.
  3. Ефективність: Скорочення адміністративних витрат та підтримка виконання вже узгодженої програми звільнень, за якою вже вдалося скоротити 37 000 позицій через добровільні пакети.

Профспілкові лідери назвали ці плани «неприйнятними» та ініціювали протести на заводах по всій країні. Найближчі місяці стануть вирішальними у діалозі між менеджментом, акціонерами та трудовими колективами.

👉 Також нагадаємо, що у промисловому секторі базових галузей глобальної економіки фіксуються помітні коливання обсягів виплавки чорних металів. Вітчизняні металургійні підприємства у квітні 2026 року продемонстрували суттєве скорочення виробництва сталі — показник впав на 25,3% у річному вимірі, склавши 517 тисяч тонн.

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