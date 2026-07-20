У російській федерації продовжує стрімко загострюватися ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів. Попри пропагандистські заяви кремля про нібито стабілізацію постачання, роздрібні ціни на бензин різко пішли вгору, а реальний дефіцит пального в країні вже досяг 35% від загального внутрішнього попиту. Про це у понеділок, 20 липня 2026 року, повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Ілюзія стабільності та географія дефіциту

За даними українських розвідників, російські підконтрольні медіа масово поширюють повідомлення про збільшення поставок нафтопродуктів до москви та Санкт-Петербурга. Проте поліпшення ситуації в мегаполісах стало можливим виключно за рахунок адміністративного вилучення та перерозподілу залишків з інших суб’єктів федерації.

Регіони з найгострішим дефіцитом пального:

Ростовська та Волгоградська області;

Воронезька та Астраханська області;

Тамбовська та Ярославська області;

Тимчасово окупований територіальний Крим.

Спроби влади приховати проблему більше не працюють. На незалежних мережах АЗС у рф вартість окремих марок бензину вперше в історії перетнула позначку у 100 рублів за літр.

Ціновий стрибок та нерозв’язний дефіцит НПЗ

Аналітики СЗРУ зазначають, що головною причиною глибокого колапсу стало суттєве скорочення обсягів переробки після успішних уражень російських нафтопереробних заводів.

У липні 2026 року російські НПЗ здатні виробляти лише близько 71,5 тисячі тонн бензину на добу. При цьому поточний піковий сезонний попит у країні перевищує 110 тисяч тонн. Таким чином, внутрішнє виробництво здатне покрити лише близько 65% потреб населення та бізнесу.

Динаміка цін за першу декаду липня (порівняно з минулим роком):

АІ-92: ціна зросла до 64,5 рубля за літр (підвищення на +20%);

ціна зросла до 64,5 рубля за літр (підвищення на +20%); АІ-95: вартість піднялася до 77,5 рубля за літр (зростання на +24%);

вартість піднялася до 77,5 рубля за літр (зростання на +24%); АІ-98: ціна злетіла до 119,5 рубля за літр (стрибок одразу на +32%).

Визнання путіна та ручне управління

У СЗРУ переконані, що російське керівництво більше не має технічних ресурсів для повного подолання кризи. кремль вимушено переходить до ручного розподілу пального між пріоритетними галузями та армією, залишаючи цивільні регіони без ресурсів.

На тлі масштабних перебоїв російський диктатор володимир путін уперше був змушений публічно визнати наявність труднощів. Він підтвердив наявність величезних черг на заправках та періодичне зникнення певних видів пального. Разом із тим, путінський режим вже розпочав розконсервацію та використання недоторканних державних резервів.

👉 Також нагадаємо, що банківська система рф зіткнулася з новою та надзвичайно потужною хвилею масштабної кризи довіри з боку власного народонаселення. Лише за перші два тижні липня 2026 року громадяни рф вивели зі своїх банківських рахунків у готівку астрономічну суму — понад 513 мільярдів рублів.