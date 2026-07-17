В Іраку оголосили нагороду в $10 млн за ліквідацію Дональда Трампа

Проіранське радикальне збройне угруповання «Ісламський опір в Іраку» виступило з офіційним ультимативним кроком. Бойовики оголосили грошову винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство чинного президента США Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 17 липня 2026 року, повідомило регіональне інформаційне агентство Shafaq News.

Помста за Сулеймані та прямі погрози

Згідно з офіційним маніфестом організації, зазначена сума нібито була повністю сформована за рахунок добровільних фінансових пожертв від польових бойовиків та цивільних прихильників цього радикального руху. Представники угруповання підкреслили, що це рішення стало прямою реакцією на останні публічні виступи Дональда Трампа. Американський лідер знову нагадав світові про свою ключову роль в організації ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та керівника іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса у січні 2020 року.

У поширеній заяві іракських бойовиків зазначаються наступні погрози:

📢 «Вільні люди світу й надалі переслідуватимуть убивць дітей та науковців, а гнобителі ніколи не пізнають миру», – йдеться у заяві.

Організатори збору коштів окремо наголосили, що обіцяна винагорода у 10 мільйонів доларів буде гарантовано виплачена будь-якій окремій особі, диверсійній групі чи міжнародній організації. Головна умова виплати — успішна організація та здійснення замаху на життя лідера Білого дому.

Хроніка розвідданих та застереження Вашингтона

Ця публічна заява прозвучала на тлі регулярних повідомлень американських та міжнародних спецслужб про реальну підготовку замахів на Трампа з боку проіранських сил.

Дані ізраїльської розвідки: Нагадаємо, 10 липня телеканал CNN оприлюднив таємні матеріали. Згідно з ними, Ізраїль передав Вашингтону оперативні розвіддані про те, що спецслужби Ірану розробили оновлений детальний план фізичного усунення президента США.

Нагадаємо, 10 липня телеканал CNN оприлюднив таємні матеріали. Згідно з ними, Ізраїль передав Вашингтону оперативні розвіддані про те, що спецслужби Ірану розробили оновлений детальний план фізичного усунення президента США. Реакція Тегерана: Публічні заклики до ліквідації керівника США активізувалися в Ірані після нещодавніх повідомлень про загибель верховного лідера Ісламської республіки аятоли Алі Хаменеї внаслідок американського авіаційного удару.

Публічні заклики до ліквідації керівника США активізувалися в Ірані після нещодавніх повідомлень про загибель верховного лідера Ісламської республіки аятоли Алі Хаменеї внаслідок американського авіаційного удару. Позиція Дональда Трампа: Сам глава держави раніше відкрито визнавав наявність небезпеки. Він підтверджував, що офіційний Тегеран системно намагається усунути американського лідера, а сам він є ціллю номер один для іранської влади.

На тлі постійних безпекових ризиків Дональд Трамп нещодавно зробив жорстку заяву. Президент США повідомив, що вже «залишив чіткі вказівки» командуванню Пентагону на випадок, якщо Ірану чи його проксі-групам все ж вдасться реалізувати замах. За його словами, у такому сценарії американська армія зобов’язана негайно розпочати масовані та руйнівні бомбардування стратегічних об’єктів та міст Ісламської республіки.

👉 Також нагадаємо, що Тегеран офіційно пригрозив Вашингтону масштабною та руйнівною відповіддю у разі спроби атакувати інфраструктурні об’єкти країни.