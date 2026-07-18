Подвійний удар по пасажирському поїзду на Запоріжжі

У суботу, 18 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення України. Ворог завдав цілеспрямованого подвійного удару по залізничному рухомому складу в Запорізькій області, поціливши у локомотив та пасажирські вагони. Завдяки чітким та професійним діям залізничників вдалося запобігти масштабній трагедії із масовими жертвами.

Заява міністра: залізниця продовжує рух

Про надзвичайну ситуацію на залізничному перегоні оперативно повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

📢 «Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі.

Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак», – написав він.

За попередніми даними міністерства, внаслідок ворожого прильоту обійшлося без людських жертв та поранених.

Оперативна евакуація автобусами та новий розклад

У Запорізькій обласній військовій адміністрації уточнили деталі рятувальної операції. За інформацією ОВА, ключову роль у порятунку людей відіграло своєчасне повітряне попередження.

Офіційний представник регіону деталізував поточну ситуацію з пасажирами:

📢 «Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА.вій

Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається нашим безумовним пріоритетом. Рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем наших моніторингових груп. Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку Укрзалізниці», – зазначив очільник ОВА.

Усіх евакуйованих громадян забезпечили безпечним прихистком на час повітряної загрози. Транспорт для їхнього доправлення до обласного центру вже працює на визначеному маршруті.

Масштаби щоденного російського терору

Ранковий удар по залізниці на півдні став частиною масованих добових обстрілів українських міст. Армія рф продовжує атакувати виключно цивільні та правоохоронні об’єкти:

Харківщина: Раніше цієї суботи ворог здійснив подвійну атаку дронами на місто Дергачі під Харковом. Внаслідок вибухів отримали поранення п’ятеро співробітників поліції, які виконували службові обов’язки.

Раніше цієї суботи ворог здійснив подвійну атаку дронами на місто Дергачі під Харковом. Внаслідок вибухів отримали поранення п’ятеро співробітників поліції, які виконували службові обов’язки. Чернігівщина: Напередодні ввечері російський ударний безпілотник поцілив безпосередньо у житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед яких виявилося троє маленьких дітей.

«Укрзалізниця» та військові адміністрації закликають пасажирів уважно стежити за сповіщеннями у мобільних додатках та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,2 тис. дронів та скинув 175 керованих авіабомб